وفي لقاء خاص مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أكدت الرومي تمسكها بلبنان وإصرارها على البقاء فيه مهما اشتدت الظروف والتحديات، معتبرة أن انتماءها إلى وطنها ليس موقفا عابرا، بل إيمان راسخ بهويته ومستقبله.

وقالت الرومي: "لبنان الذي أعيشه في قلبي هو لبنان الذي أريده سيّدا حرا مستقلا. أنا أعترف بلبنان السيادة والقداسة، وغير ذلك لا يشبه لبنان الذي يعنيني".

رسالة إلى الأجيال الجديدة

ووجهت الرومي رسالة إنسانية إلى الأطفال في لبنان والعالم العربي، معربة عن أملها في أن تحظى الأجيال الجديدة بمستقبل أفضل، بعيدا عن الحروب والأزمات التي عايشتها الأجيال السابقة.

وقالت: "أريد أن أعطيهم أياما أجمل من الأيام التي رأيناها نحن".

وشددت على أن الدفاع عن سيادة الأوطان واستقلالها مسؤولية أساسية تقع على عاتق المواطنين، مضيفة: "مهمتهم أن يدافعوا عن سيادة أوطانهم كما يدافعون عن أرواحهم، وإلا سيكونون مجرد أناس يعيشون في بلد، لا مواطنين شرفاء في دولة".

واعتبرت الرومي أن صون سيادة الدولة وحريتها واستقلالها واجب وطني، بعيدا عن الاعتبارات السياسية، قائلة: "أنا أفهم الشرف بأن تصون سيادة دولتك وحريتها واستقلالها من موقع وطني، وليس من موقع سياسي".

أعمال غنائية جديدة

وعن مشاريعها الفنية والجولات الغنائية المرتقبة في الدول العربية، رأت الرومي أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة لا تشكل الوقت المناسب لإقامة الحفلات.

وأضافت: "الله يسلم الجميع، فالوضع في الدول العربية ليس في أفضل أحواله لنغني ونقيم الحفلات. وعندما يحين الوقت المناسب، سنشارك كعادتنا".

وكشفت الفنانة اللبنانية عن استعدادها لطرح أعمال غنائية جديدة، دون الإفصاح عن تفاصيلها أو موعد إصدارها.

وقالت: "أحضر بالتأكيد أعمالا غنائية جديدة، وإن شاء الله سنخبركم عنها قريبا".

أمنيات بانتهاء الحروب

وفي ختام اللقاء، وجهت الرومي رسالة محبة إلى جمهور "سكاي نيوز عربية"، معربة عن تقديرها لإتاحة الفرصة لها للتعبير عن مواقفها الوطنية والإنسانية.

وقالت: "أنا أحبكم جميعا، وأشكركم على إتاحة الفرصة لي لإيصال هذه الكلمات إلى مشاهديكم، وأتمنى لكم دوام التوفيق".

واختتمت الرومي حديثها برسالة أمل في انتهاء الحروب وإحلال السلام، قائلة: "إن شاء الله قريبا نسمعكم تقولون إنه لم تعد هناك حروب، وأن مهمتنا جميعا هي أن نحب أوطاننا وندافع عن سيادتها واستقلالها".