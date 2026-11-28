وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن الأطباء عثروا داخل بطن الطفل على هيكل عظمي لجنين.

وتعود تفاصيل هذه الحالة النادرة إلى 16 يونيو 2026 في باكستان، عندما أدخل الطفل، الذي كان يتمتع بصحة جيدة سابقا، إلى المستشفى بعد معاناته لمدة 10 أيام من آلام في البطن وحمى خفيفة وفقدان غير مبرر للوزن.

ولاحظ الأطباء وجود انتفاخ طفيف في بطن الطفل، مع شعوره بالألم عند لمسه، خصوصا في الجانب الأيسر.

وكشف التصوير المقطعي لاحقا عن وجود كتلة كبيرة في الجزء العلوي الأيسر من البطن.

وعندما تدخل الجراحون لاستئصالها، اكتشفوا أن الكتلة كانت متصلة بأوعية دموية رئيسية بالقرب من الأمعاء الدقيقة، التي أُزيحت عن موضعها الطبيعي.

لكن ما احتوته الكتلة كان أكثر إثارة للدهشة، فقد ضمت أنسجة دهنية وترسبات صلبة تشبه الأسنان، وما وصفه الأطباء بأنه "هيكل عظمي جنيني مكتمل التكوين".

وتمكن الأطباء من تمييز ذراعين وساقين صغيرتين، إلى جانب الشعر والأظافر، بل وتحسس عمود فقري واضح المعالم أثناء فحص الكتلة.

ورجح الفريق الطبي أن تكون الكتلة ناجمة عن حالة نادرة تُعرف باسم "الجنين داخل الجنين"، والتي تحدث في حالات حمل الأم بالتوائم المتطابقة، حيث ينغرس أحد التوائم داخل جسم شقيقه في مرحلة مبكرة جدا من النمو الجنيني.

حالة طبية شديدة الندرة

تُعد هذه الحالة نادرة للغاية، إذ تحدث بمعدل حالة واحدة تقريبا لكل 500 ألف ولادة، فيما لم يتجاوز عدد الحالات الموثقة حول العالم ما بين 200 و250 حالة، معظمها لدى الذكور.

وعادة ما تنمو هذه الكتلة داخل البطن، لكنها قد تظهر أحيانا في أجزاء أخرى من الجسم.

وفي يوليو، تصدرت حالة استثنائية عناوين الأخبار، بعدما تمكن جراحون في الصين من إزالة كتلة مماثلة من دماغ طفلة تبلغ من العمر عاما واحدا.

ولا يزال العلماء يجهلون الأسباب الدقيقة وراء حدوث هذه الحالة، إلا أن هناك نظريتين رئيسيتين لتفسيرها، حيث تشير النظرية الأكثر قبولا إلى أن الحالة تنتج عن مضاعفات شديدة الندرة خلال مراحل تكوّن التوائم المتطابقة.

ففي مرحلة مبكرة جدا من الحمل، تنقسم البويضة المخصبة إلى جنينين، لكن في هذه الحالات النادرة يحدث الانقسام بصورة غير متكافئة، إذ يحصل أحد الجنينين على معظم الخلايا وينمو بشكل طبيعي، بينما يصبح توأمه الأصغر حجما محاصرا داخله.

ومع نمو الجنين الأكبر، يُحتوى الجنين الأصغر داخل جسم توأمه الآخذ في النمو، ليستقر عادة في منطقة البطن.

وقد يستمر التوأم الأصغر في تلقي إمدادات الدم من شقيقه، ما يسمح لبعض أجزاء جسمه بالنمو، لكنه لا يتطور أبدا إلى طفل قادر على أداء وظائفه الحيوية بصورة طبيعية.

وبدلا من ذلك، يظل محاصرا داخل جسم توأمه، وقد يستمر في النمو ببطء لسنوات دون أن يلاحظ أحد وجوده.

أما النظرية الثانية، فتشير إلى أن ما يُعرف بـ"الجنين داخل الجنين" قد لا يكون توأما في الأساس، وإنما نوعا معقدا وغير اعتيادي من الأورام يُعرف باسم "الورم المسخي".

ويمكن أن تحتوي هذه الأورام على مزيج من أنسجة الجسم المختلفة، بما في ذلك الشعر والعضلات والأسنان والعظام.

وبينما تكون بعض هذه الأورام حميدة، قد يكون بعضها الآخر سرطانيا.

تعافي الطفل ومتابعة حالته

وتعافى الطفل بشكل جيد عقب الجراحة، ولم يعثر الأطباء على أي مؤشرات تدل على الإصابة بالسرطان.

وغادر المستشفى بعد 11 يوما من دخوله، ولم تظهر عليه أي أعراض خلال زيارات المتابعة الطبية.

ويجري اكتشاف معظم حالات "الجنين داخل الجنين" قبل بلوغ الأطفال سن 18 شهرا، ما يجعل تشخيص هذه الحالة لدى طفل يبلغ من العمر 10 سنوات أمرا استثنائيا.

وأكد الأطباء أن هذه الحالة تؤكد ضرورة عدم استبعاد هذا الاضطراب النادر لدى الأطفال الأكبر سنا الذين تظهر لديهم كتل غير اعتيادية داخل البطن.

وعادة ما يكون التدخل الجراحي كافيا لاستئصال الكتلة وعلاج الحالة، لكن نظرا إلى وجود احتمال ضئيل لتطور السرطان، أكد الأطباء أنهم يعتزمون مراقبة حالة الطفل عن كثب على المدى الطويل.