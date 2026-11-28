وأوضحت الوزارة أن تحديد هوية الضحايا جاء بالتنسيق مع وزارة العدل، ممثلة في مصلحة الطب الشرعي، والنيابة العامة، من خلال مطابقة العينات الوراثية للضحايا مع العينات المرجعية لذويهم.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود استكمال عملية التعرف على الضحايا وفقا للضوابط المعمول بها.

وتستخدم تقنية البصمة الوراثية في تحديد هوية ضحايا الحوادث الكبرى، خصوصا في الحالات التي يتعذر فيها التعرف عليهم بالوسائل التقليدية.

وفي سياق التحقيقات في الحادث، قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس المتهم بالتسبب في الحادث، وهو قائد السيارة التي اصطدمت بناقلة الوقود، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بعرض المتهم، البالغ من العمر 21 عاما، على مصلحة الطب الشرعي للكشف عما إذا كان قد تعاطى مواد مخدرة، كما انتهت من سماع أقوال المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بذلك.