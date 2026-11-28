وأظهر الفيديو الرجل المسن ومرافقه وهما يفترشان الطريق لأداء الصلاة، بينما كانت السيارات تمر بالقرب منهما بحذر، واضطر بعض السائقين إلى تخفيف السرعة والتوقف، بعدما اعتقدوا في البداية أن الرجل تعرض لحادث أو أصابه مكروه.

كما وثّق المقطع وجود شاب بجوار الرجلين خلال الصلاة، في محاولة لتأمينهما من السيارات العابرة. وفي المقابل، استمرت حركة المرور بصورة طبيعية في الحارة المقابلة، بينما شهد المسار الذي توقفت فيه السيارة تكدسا وتعطلا لحركة السير.

وأثارت الواقعة انتقادات واسعة، من بينها موقف المحامي طارق العوضي، الذي حذر من خطورة هذا التصرف، مؤكدا أنه لا يمكن تبريره، لما ينطوي عليه من تهديد مباشر لحياة الرجلين وقائدي السيارات، فضلا عن مخالفته للقانون.

وقال العوضي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إن التوقف بالسيارة في منتصف الطريق الدائري لأداء الصلاة يمثل استهتارا بأرواح الآخرين ومخالفة قانونية.

وطالب المحامي الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المسؤول عن الواقعة، لمنع تكرار سلوكيات قد تتسبب في حوادث خطيرة.

وأضاف العوضي، منتقدا التصرف: "احترموا القانون وحياة الناس واحبسوا الأخ المستهتر ده وأهو يقعد في الزنزانة يصلي براحته من غير ما يعرض حياة الأبرياء".