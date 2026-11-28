وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم، البالغ من العمر 21 عاما، وهو قائد السيارة التي اصطدمت بناقلة الوقود، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، عقب استجوابه.

كما أمرت بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لأخذ العينات اللازمة للكشف عما إذا كان قد تعاطى مواد مخدرة.

وأعلنت النيابة العامة انتهاءها من سماع أقوال جميع المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بذلك.

كما كلفت مصلحة الطب الشرعي بأخذ عينات من الحمض النووي (DNA) لذوي المتوفين، لإجراء المطابقة اللازمة وتحديد هوية الضحايا الذين تعذر التعرف عليهم.