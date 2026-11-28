وكان الحادث الذي وقع مساء الأربعاء قد أسفر عن وفاة 31 وإصابة 26 آخرين، حسبما ذكرت وزارة الصحة المصرية.

وقالت الداخلية المصرية في بيان نشرته على حسابها الرسمي في "فيسبوك" مرفقا بمقطع فيديو يوضح كيفية وقوع الحادث: "في إطار استكمال فحص حادث تصادم وحريق ناقلة مواد بترولية بأعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة وتحديد المتسبب في وقوع الحادث، فقد أمكن التوصل لمقطع فيديو يوثق كيفية وقوع الحادث والذي يشير إلى أن قائد السيارة ماركة (هيونداي أفانتي سوداء اللون) حاول تخطي ناقلة المواد البترولية من جهة اليمين فاصطدم بالجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انحرافه إلى أقصى اليسار واصطدامه بسيارة (ميكروباص فان) تصادف مرورها وانقلابه على الحاجز الخرساني واشتعال النيران بها، وتم إخطار النيابة العامة لاستكمال تحقيقاتها".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية الجمعة الانتهاء من تحديد هوية 27 من ضحايا حادث اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية بمنطقة الوراق.

وأكدت وزارة الصحة أن تحديد هوية الضحايا تم بالاستناد إلى الإجراءات الفنية المعتمدة ونتائج تحاليل البصمة الوراثية، مشيرة إلى أنه "جاري استصدار تصاريح الدفن بالتنسيق مع النيابة العامة".

وأوضحت الوزارة أن "أعمال الفحص واستكمال إجراءات تحديد الهوية لا تزال جارية لحالات الوفاة المتبقية بمستشفيي العجوزة التخصصي وبولاق الدكرور".

وفيما يتعلق بالمصابين، أوضحت الوزارة "استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات التي تتلقى العلاج بالمستشفيات، وفقا للتقييم الطبي لكل حالة".