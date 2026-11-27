ويأتي ترشيح العود ضمن ملف مشترك قدمته 16 دولة عربية.

ويعد العود من أبرز الآلات الموسيقية الشرقية، إذ تحضر ألحانه المميزة في المقاهي والأعراس، كما تستخدم في الموسيقى التصويرية للأفلام، ويأتي ترشيحه ضمن 18 ملفا مشتركا بين دول عدة تنظر فيها اللجنة خلال دورتها الحادية والعشرين.

ومن بين الملفات المطروحة أيضا إدراج المطبخ الصيني، الذي انتشرت أطباقه المتنوعة في أنحاء العالم، لينضم إلى مطابخ بلدان أخرى سبق إدراجها على "القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية"، منها فرنسا واليابان والمكسيك وإيطاليا.

ويشمل ملف "معارف الشعب الصيني وممارساته في إعداد الطعام وتذوقه" تقنيات الطهو المختلفة، من استخدام السكين إلى الطهو على البخار والتخمير، والأدوات المستخدمة، مثل مقلاة الووك وعيدان الطعام، فضلا عن العادات المرتبطة بالوجبات اليومية وتلك التي تعد في المناسبات والأعياد.

وتنظر اللجنة أيضا في تقاليد مرتبطة بإعداد أطعمة بعينها، منها كعك القدس بالسمسم والبقلاوة والصلصات التقليدية لدى شعوب المايا.

وفي ملفات الترشيح المشتركة، قدمت كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، إلى جانب إيران وأذربيجان وتركيا ومنغوليا، ملفا لإدراج حرفة صناعة اللباد.

كما رشحت أوكرانيا وبولندا وليتوانيا تقاليدها في الاحتفال بليلة عيد الميلاد.

أما بولندا والنمسا ولوكسمبورغ، فرشحت تقاليد الاحتفال بعيد القديسة بربارة، الذي يحتفل به عمال المناجم في الرابع من ديسمبر.

وتشهد الدورة إدراج عناصر من تراث 4 دول إفريقية للمرة الأولى، هي ليسوتو بقبعتها المخروطية الشهيرة "موكوروتلو" التي تزين علمها الوطني، وجنوب السودان بطقس "ييغا" الجنائزي، وإسواتيني بمهرجانها المخصص لثمرة المارولا، وتنزانيا بموسيقى "سينغيلي".

كما تنظر اللجنة في إدراج لعبة "تنس الطرق" من جزيرة بربادوس الكاريبية، وهي رياضة ظهرت في ثلاثينيات القرن العشرين عندما كانت الجزيرة مستعمرة بريطانية، ردا على إقصاء أبناء بربادوس السود من أندية التنس ذات الملاعب العشبية.

وابتكر هؤلاء لعبة يرسمون حدود ملعبها بالطبشور مباشرة على الإسفلت أو الخرسانة، ويستخدمون فيها كرة تنس منزوعة الغلاف اللبادي، ومضارب خشبية مصمتة، وشبكة منخفضة وصلبة. وباتت هذه اللعبة، التي توصف بأنها "رياضة المقاومة"، مصدر فخر وطني.

وتضم قوائم اليونسكو الثلاث حاليا 849 ممارسة تراثية من 157 بلدا، منها 716 على "القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية"، و90 على "قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل"، و43 في "سجل الممارسات الجيدة في مجال الصون".