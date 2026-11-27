وتكثف الأجهزة الأمنية المصرية جهودها لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم، بعدما أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي إحدى الوسائل التي يستخدمها المحتالون لاستدراج ضحاياهم، عبر إعلانات تروج لبيع قطع أثرية يزعمون أنها أصلية.

وخلال شهر نوفمبر الجاري وحده، أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط أكثر من 15 شخصا بتهمة الترويج لقطع أثرية مزيفة، في محافظات عدة، بينها قنا وبني سويف والدقهلية والقليوبية.

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وفي مايو الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 33 شخصا، بينهم 5 سيدات، تخصصوا في الاحتيال على المواطنين بزعم التنقيب عن الآثار واستخراج كنوز من باطن الأرض.

فكيف يخدع محتالو الآثار ضحاياهم؟ ولماذا يواصل البعض الوقوع في الفخ رغم تكرار الإعلان عن هذه الجرائم؟

مقبرة مزيفة بملايين الدولارات

كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، عن إحدى أبرز عمليات الاحتيال باسم تجارة الآثار، والتي شهدتها محافظة بني سويف عام 2023.

وأوضح المصدر أن محتالين شيدوا مقبرة فرعونية مزيفة، استغرق بناؤها عاما كاملا، وضمت تماثيل مقلدة وسبائك مطلية بماء الذهب، وتمكنوا من بيعها بالكامل مقابل ملايين الدولارات.

وأضاف: "كان المحتالون يستعدون لحفر مقبرة أخرى، خاصة أن الأولى كانت مقنعة جدا، حيث كانت داخل الجبل، وتمتد لمسافة 10 أمتار أسفله، وبها 3 غرف وتوابيت وتماثيل وجدران ملونة".

وأشار المصدر إلى أن بعض العصابات تنفق مئات الآلاف من الجنيهات على تجهيز مقابر مزيفة، مستغلة افتقار ضحاياها إلى الخبرة في مجال الآثار، مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة.

من الإنترنت إلى فخ الاحتيال

وأوضح المصدر الأمني أن الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ترصد على مدار الساعة محاولات الترويج لبيع الآثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت القطع المعروضة أصلية أم مزيفة.

وأسفرت هذه الجهود، بحسب المصدر، عن ضبط عشرات المروجين للآثار الأصلية، إلى جانب أعداد كبيرة من مروجي القطع المزيفة، الذين يواجهون اتهامات بالنصب.

وتتنوع أساليب الاحتيال بين استدراج الضحايا لتحويل مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية، واستغلال اللقاءات المباشرة لسرقة أموالهم، وصولا إلى اختلاق قصص عن اكتشاف مقابر أثرية وكنوز فرعونية.

وبحسب المصدر، شهدت الأشهر الأخيرة ضبط عشرات المتورطين في الترويج لبيع مقابر وقطع أثرية مزيفة، وسط استمرار الحملات الأمنية لملاحقة مديري الصفحات التي تروج لهذه التجارة.

لماذا يقع الضحايا في الفخ؟

ترى الخبيرة النفسية نسمة مسعد عبد الحافظ أن نجاح هذه العمليات لا يعتمد فقط على قدرة المحتالين على إقناع ضحاياهم بأصالة القطع الأثرية، وإنما أيضا على استغلال مجموعة من الدوافع النفسية والسلوكية.

وأوضحت، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، أن الرغبة في الثراء السريع وحب المغامرة والثقة المفرطة في القدرة على اقتناص الفرص، من أبرز العوامل التي تدفع البعض إلى الوقوع ضحية لهذه الجرائم.

كما يستغل المحتالون الخوف من تفويت فرصة قد لا تتكرر، وهو ما يدفع الضحية إلى اتخاذ قرارات متسرعة دون التحقق من حقيقة ما يُعرض عليه.

ولا تتوقف الخسائر بالضرورة عند المبلغ الأول الذي يدفعه الضحية، إذ قد يواصل دفع أموال إضافية تحت مسميات مختلفة، مثل تكاليف الفحص وتأمين نقل القطع أو عمولات البيع.

وتفسر الخبيرة النفسية هذا السلوك بصعوبة اعتراف الضحية بأنه اتخذ قرارا خاطئا، خصوصا بعد إنفاق مبلغ مالي كبير، فيتمسك بأمل استعادة أمواله، حتى مع ظهور مؤشرات على تعرضه للخداع.

وهو ما يُعرف في علم النفس السلوكي بـ"مغالطة التكلفة الغارقة"، التي تدفع الإنسان إلى مواصلة الاستثمار في قرار خاطئ بسبب ما أنفقه بالفعل، بدلا من التوقف لتجنب المزيد من الخسائر.

عقوبات مشددة

قال المدير التنفيذي للمكتب العام للمحاماة في مصر، المستشار القانوني سيد علي المحمدي، إن القانون المصري يواجه جرائم تزييف الآثار وبيع القطع المقلدة باعتبارها أصلية بعقوبات مشددة.

وأوضح، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، أن العقوبة على هذه الجريمة تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تبلغ مليون جنيه، وفقا لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وأكد أن المساءلة القانونية لا تقتصر على من يصنع القطع الأثرية المزيفة، وإنما تمتد إلى كل من يشارك في ترويجها أو عرضها للبيع باعتبارها قطعا أثرية أصلية.

وفيما يتعلق بالتنقيب غير المشروع عن الآثار، أشار المحمدي إلى أن القانون يعاقب كل من يحفر أو ينقب عن الآثار دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مليون جنيه.