وأدلت نحو 9200 امرأة وفتاة شاركن في الاحتجاجات بشهادات حول تعرضهن لاضطرابات في الدورة الشهرية وأعراض نسائية أخرى، وفق ما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مجموعة نسوية فرنسية جمعت هذه الإفادات للتحقيق في التأثيرات المحتملة للغاز المسيل للدموع على الصحة الإنجابية.

وشهدت فرنسا احتجاجات اجتماعية واسعة بدأت في منتصف سبتمبر، وبلغت ذروتها في 17 أكتوبر، عندما أطلقت الشرطة نحو 22 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع على المتظاهرين، بمعدل قنبلتين كل ثلاث ثوانٍ على مدى عشر ساعات.

ونقلت "الغارديان" عن مجموعة "لاكريموس دو سان"، التي جمعت إفادات المشاركات، أن 94 بالمئة من النساء والفتيات اللواتي شملتهن الشهادات أبلغن عن أعراض نسائية، تراوحت بين النزيف الحاد والتقلصات الرحمية المؤلمة واضطرابات الدورة الشهرية.

ومن بين هذه الحالات، نعيمة دي بييرو، البالغة من العمر 46 عاماً، والتي تقول إنها بدأت تعاني نزيفاً حاداً بعد يومين من تعرضها للغاز المسيل للدموع خلال احتجاجات 17 أكتوبر، رغم أنها لم تشهد دورة شهرية تقريباً طوال السنوات الثلاث الماضية بسبب تناولها حبوب منع الحمل للسيطرة على أعراض بطانة الرحم المهاجرة.

واستمر النزيف لديها عشرة أيام، قبل أن تعاني تقلصات مؤلمة وجلطات دموية أثرت على نومها، وجعلتها تعتمد على المسكنات وقربة الماء الساخن ليلاً. وقالت دي بييرو: "لم أشعر بهذا القدر من الإرهاق في حياتي"، مضيفة أن شعرها بدأ يتساقط أيضاً.

كما أفادت 15 امرأة من أصل 47 مشاركة حاملاً بتعرضهن لفقدان الحمل بعد التعرض للغاز، فيما تحدثت 17 أخريات عن تقلصات أو آلام أو نزيف، واضطرت اثنتان إلى طلب رعاية طبية نسائية طارئة.

وشملت الشهادات نساء تجاوزن سن انقطاع الطمث وأخريات يستخدمن وسائل منع الحمل الهرمونية، فيما بدت الفتيات والنساء دون سن العشرين الأكثر تأثراً، وفق تحليل المجموعة.

ورغم تكرار الشكاوى، لا تزال العلاقة السببية بين التعرض للغاز المسيل للدموع والاضطرابات الإنجابية غير مثبتة علمياً، في ظل محدودية الدراسات التي تناولت هذه المسألة.

وفي هذا السياق، حذر باحثون من صعوبة تعميم نتائج الدراسات السابقة، التي أُجريت معظمها على رجال بالغين، على النساء والفتيات، مطالبين بإجراء مزيد من الأبحاث لتحديد الآثار المحتملة للتعرض لهذه المواد على الصحة الإنجابية.

في المقابل، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن دراستين حكوميتين أُجريتا عامي 2021 و2022 لم تكشفا عن مخاطر صحية محددة مرتبطة بالتعرض للغاز المسيل للدموع، مؤكداً أن الحكومة لا تعتزم تعليق استخدامه.