وبادرت روابط مشجعي الأفريقي بدعوة جماهير الفريق التي سافرت إلى القاهرة لحضور مباراة الزمالك المصري في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، إلى التبرع بالدم، في مبادرة لاقت تقديرا من السلطات المصرية وجماهير الفريق الأبيض.

وقال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، في بيان رسمي: "هذه المبادرة تعكس عمق الروابط الأخوية والإنسانية بين الشعبين المصري والتونسي، وتجسد قيم التضامن والتكافل، وتؤكد أن الروابط الإنسانية تظل أسمى من أي منافسة رياضية".

وأضاف الوزير: "تقدم الجماهير التونسية نموذجا مشرفا في التضامن الإنساني، وتؤكد أن الرياضة رسالة تجمع الشعوب وتتجاوز حدود المنافسة داخل الملاعب".

وأسفر الحادث، وفق حصيلة نهائية أعلنتها وزارة الصحة المصرية، عن وفاة 31 شخصا وإصابة 26 آخرين، فضلا عن تفحم 27 سيارة ودراجة نارية، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت إدارة النادي الأفريقي قد قدمت تعازيها إلى عائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحادث الأليم.

ويستضيف الزمالك نظيره الأفريقي، الذي وصلت بعثته إلى مصر، الخميس، السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في دور المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضا فريقي مولودية الجزائر ويانغ أفريكانز التنزاني.