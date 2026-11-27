وأمرت محكمة في ولاية إسبيريتو سانتو جنوب البرازيل بوضع كوريا وهاينر موجارديم كورديرو، مدافع نادي فيلا نوفا الناشط في الدرجة الثانية البرازيلية، قيد الحبس الاحتياطي، بعدما ورد اسماهما في تحقيق مرتبط بمجموعة إجرامية.

وأكدت شرطة ريو دي جانيرو أن كوريا (31 عاما) أُوقف في مقر عمله داخل مركز تدريبات فاسكو دا غاما. وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية اللاعب وهو يغادر مركز التدريب برفقة عناصر من الشرطة.

ويواجه كوريا اتهامات بـ"محاولة القتل، والانتماء إلى منظمة إجرامية مسلحة، والاتجار بالمخدرات، وممارسة الإكراه أثناء إجراءات قضائية"، بحسب بيان للشرطة أشار أيضا إلى وجود "روابط محتملة" مع جماعة "كوماندو فيرميلو" المسلحة.

وفي بيان رسمي، أعلن فاسكو دا غاما أنه "وضع دائرته القانونية تحت تصرف اللاعب" لمتابعة القضية.

أما هاينر موجارديم كورديرو، فسلّم نفسه طوعا للسلطات في مدينة غويانياوسط غرب البرازيل، برفقة محام من ناديه فيلا نوفا، بحسب ما أوضح النادي في بيان أكد فيه أن لاعبه ينفي التهم الموجهة إليه.