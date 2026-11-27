وأقام أنانت سينغ، النائب في المجلس التشريعي لولاية بيهار، أفقر ولايات الهند، الأربعاء، حفل زفاف ابنته شيفانغي سينغ إلى ريشيكيش كومار، وهو طالب ماجستير في إدارة الأعمال بجامعة ولاية جورجيا في مدينة أتلانتا الأميركية.

واستقبلت العائلة الضيوف على مساحة 2.5 هكتار في منزلها بقرية ناداوا، وقال مونا سينغ، المقرب من العائلة، لوكالة فرانس برس، إن الضيوف تناولوا 500 ألف قطعة من الحلويات التقليدية، إلى جانب وليمة أعدها 500 طاهٍ وطباخ.

وذكرت تقارير أن نحو ألف كيلوغرام من لحم الضأن استخدمت في إعداد الكباب وأطباق الكاري.

كما أقيمت 6 منصات مؤقتة لهبوط المروحيات لاستقبال كبار الشخصيات القادمين من مختلف أنحاء الهند.

ووصل العريس إلى مكان الحفل مرتديا نظارة شمسية وملوحا بوشاح برتقالي، ضمن موكب ضم 151 سيارة، إذ يعتقد الهندوس أن الأعداد الفردية تجلب الحظ. وكان من بين الهدايا المقدمة إليه سيارة "لاند روفر ديفندر".

وتسببت أعداد السيارات في ازدحام خانق على الطرق المؤدية إلى موقع الحفل، ما دفع أحد الضيوف، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إلى الهروب من الازدحام باستخدام جرار زراعي، والعبور عبر الحقول المحيطة.

وشملت مظاهر الاحتفال أيضا تنسيقات زهور فاخرة تضمنت أزهارا مستوردة من الصين، إلى جانب عرض للألعاب النارية.

وكان سينغ قد خطط لتنظيم سباق للخيول بدلا من الاستعانة بمنسق موسيقي للترفيه عن الضيوف، مع تخصيص سيارة رياضية متعددة الاستخدامات للفائز، لكن السباق ألغي في اللحظات الأخيرة بعدما تسلق أشخاص غير مدعوين الأشجار وأبراج الكهرباء لمشاهدته، وسط الفوضى والازدحام.

ويعد سينغ شخصية مثيرة للجدل، إذ انتخب عضوا في المجلس التشريعي للولاية خمس مرات، وتواجهه 28 قضية جنائية معلقة، تتراوح بين القتل والشروع في القتل والابتزاز والخطف.

وترد تفاصيل هذه القضايا على الموقع الإلكتروني لجمعية الإصلاحات الديمقراطية، وهي منظمة غير حكومية تسعى إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الديمقراطية، فيما ينفي سينغ ارتكاب أي مخالفات.