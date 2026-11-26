وقد تنتقل أبخرة الوقود المتسرب إلى مصدر اشتعال بعيدا عن الصهريج، فتشتعل وتمتد النيران إلى منطقة التسرب. لذلك، قد يكون لتصرف السائق والركاب في اللحظات الأولى أثر في سلامتهم.

ويحدد دليل الاستجابة لحوادث نقل المواد الخطرة، الصادر عن وزارة النقل الأميركية عام 2024، إجراءات أولية للتعامل مع تسرب السوائل القابلة للاشتعال، ومنها البنزين.

أولا: توقف بعيدا عن الصهريج

إذا شاهدت صهريج وقود ينقلب أمامك، فخفف سرعتك وتوقف بأمان بعيدا عن موقع الحادث قدر الإمكان.

وتجنب تجاوز الصهريج عبر منطقة التسرب، حتى في غياب النيران. وتجنب الرجوع عكس اتجاه السير إذا كان ذلك يعرضك لخطر الاصطدام بمركبات أخرى.

ثانيا: غادر سيارتك إذا تعذر الابتعاد بها

إذا حال الازدحام دون الابتعاد بالسيارة، وكنت قريبا من الوقود المتسرب أو الحريق، فأطفئ المحرك وغادر مع جميع الركاب عبر مسار آمن، مع الانتباه إلى حركة المركبات الأخرى.

اترك متعلقاتك الشخصية وتجنب التوقف لتصوير الحادث. الأولوية للابتعاد عن مصدر الخطر.

ثالثا: انتبه إلى اتجاه الرياح

عند الابتعاد عن موقع الحادث، اتجه، متى أمكن ذلك بأمان، نحو الجهة التي تأتي منها الرياح لتبتعد عن مسار الدخان والأبخرة.

واتجه إلى أرض أعلى إن أمكن، وتجنب الأنفاق والمناطق المنخفضة والمغلقة. فأبخرة البنزين أثقل من الهواء، وقد تنتشر قرب سطح الأرض وتتجمع في تلك الأماكن.

رابعا: ابتعد واتبع تعليمات فرق الطوارئ

يحدد الدليل مسافات أولية تسترشد بها فرق الطوارئ عند التعامل مع تسرب سوائل قابلة للاشتعال مثل البنزين:

50 مترا على الأقل في جميع الاتجاهات لعزل منطقة التسرب.

300 متر على الأقل في اتجاه انتقال الأبخرة مع الرياح، وهي مسافة أولية ينظر في إخلائها عند حدوث تسرب كبير.

800 متر في جميع الاتجاهات لعزل الموقع، مع النظر في إخلاء النطاق نفسه إذا امتد الحريق إلى الصهريج.

وقد تستدعي ظروف الحادث توسيع نطاق الإخلاء. اتبع تعليمات فرق الطوارئ بشأن المسار والمسافة الآمنين.

خامسا: تجنب مصادر الاشتعال

تجنب اللهب والشرر والتدخين قرب منطقة التسرب، حتى في غياب النيران. وامتنع عن لمس الوقود المتسرب أو السير عبره. وإذا كانت مركبتك داخل منطقة التسرب أو انتشار الأبخرة، فلا تعد تشغيل محركها.

سادسا: اترك إخماد الحريق للفرق المختصة

تتطلب حرائق صهاريج الوقود معدات ومواد إطفاء متخصصة. وقد يؤدي توجيه تيار مباشر من الماء إلى الوقود المشتعل إلى انتشار السائل واتساع نطاق الحريق. ابتعد عن الموقع واترك الإطفاء والإنقاذ داخل منطقة الخطر للفرق المختصة.

سابعا: أبلغ الطوارئ من مكان آمن

بعد الابتعاد عن الحادث، اتصل بخدمات الطوارئ، وحدد موقع الصهريج بدقة، وأبلغها بأي تسرب للوقود أو اشتعال للنيران أو وجود أشخاص محاصرين.

وإذا شعرت بالدوار أو بصعوبة في التنفس بعد استنشاق الأبخرة أو الدخان، فانتقل إلى مكان مفتوح بعيدا عن مصدر التلوث واطلب المساعدة الطبية. ولا تعد إلى سيارتك أو إلى موقع الحادث قبل أن تعلن السلطات المختصة أن المنطقة أصبحت آمنة.