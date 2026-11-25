ومن المتوقع أن يمثل ماركل، البالغ 82 عاما، أمام محكمة فدرالية في لوس أنجلوس خلال الأسابيع المقبلة لتلاوة التهم. وهو محتجز حاليا في فلوريدا، بعدما نزع سوار المراقبة الإلكتروني المفروض عليه بموجب شروط الإقامة الجبرية.

وبحسب لائحة الاتهام، حاز ماركل أفلام تصوير تتضمن صورا لاعتداءات جنسية على أطفال. وتشير وثائق قضائية إلى وجود مواد غير قانونية في الفلبين، حيث كان يقيم سابقا، وفي مستودعين استأجرهما في لوس أنجلوس.

وقال المدعون العامون إن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي ضبطوا عشرات الصور ضمن شرائح وأفلام تصوير وكتب.

وفي مسار منفصل، قدمت السلطات الفلبينية الأسبوع الماضي شكاوى جنائية ضد ماركل في مدينة سيبو، حيث يُعتقد أنه أقام لأكثر من عام، بحسب المدعي العام الإقليمي غرايم إلميدو.

وأوصت الشرطة بتوجيه تهمتين إليه بتوزيع مواد توثق اعتداءات جنسية على أطفال، وتهمة أخرى بحيازتها، بموجب القانون الفلبيني.

وكانت ميغان ماركل، التي وصلت علاقتها بوالدها إلى حد القطيعة، قد أعربت الشهر الماضي عن شعورها بـ"ضيق شديد" إزاء الاتهامات الموجهة إليه.

ولم تتضمن المادة المتاحة ردا من ماركل أو ممثليه القانونيين على الاتهامات، التي لم يصدر حكم بإدانته فيها.