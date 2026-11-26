وبحسب التقرير، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بلغ إجمالي ضحايا القتل العمد من النساء والفتيات نحو 78 ألفا. وتعادل حصيلة القتل على يد شريك أو قريب نحو 129 ضحية يوميا، أو 5 نساء وفتيات كل ساعة في المتوسط. ونشرت التقديرات بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق 25 نوفمبر.

حين يكون مصدر العنف شخصا قريبا

يشير معدّو التقرير إلى أن كثيرا من هذه الجرائم تسبقها فترة من التهديدات أو الاعتداءات المتكررة. وفي بعض الحالات، قد تكون المرأة مطالبة بطلب المساعدة من محيط يعرف الجاني أيضا، أو باتخاذ قرار بالخروج من منزل تشاركه معه. وإذا كان الشريك مصدر دخل الأسرة، فقد يضيف سؤال السكن أو الإنفاق عبئا آخر إلى قرارها. وهنا تصبح خطوة تبدو بسيطة من الخارج، مثل الاتصال لطلب المساعدة، قرارا له تبعات يومية على المرأة وأطفالها.

ويشير التقرير إلى أن معظم النساء اللواتي يتعرضن لعنف جسدي أو جنسي لا يطلبن المساعدة من الأسرة أو المحيط الاجتماعي أو السلطات. ومن هنا تأتي أهمية أن تتوفر وسيلة آمنة للإبلاغ، وأن تجد المرأة جهة يمكنها التعامل مع التهديدات السابقة والاعتداءات المتكررة عند تقدير الخطر الذي تواجهه.

ماذا يحدث بعد طلب المساعدة؟

بالنسبة إلى المرأة التي تتقدم ببلاغ، تتمثل الأسئلة العاجلة في ما إذا كانت تستطيع العودة إلى منزلها بأمان، وإلى أين يمكنها الذهاب إذا كان الخطر مستمرا، ومن يتابع وضعها بعد البلاغ الأول.

ودعت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، إلى إتاحة الإبلاغ الآمن والتحقيق في البلاغات وتوفير الحماية والدعم. كما دعت الأمم المتحدة إلى برامج متخصصة للتعامل مع مرتكبي العنف الأسري، ضمن جهود منع تكرار الاعتداءات وتصاعدها.

هل تراجعت الجرائم؟

قدّرت الأمم المتحدة عدد النساء والفتيات اللواتي قُتلن على يد شريك أو قريب بنحو 50 ألفًا في 2024، مقابل 47 ألفًا في 2025. لكن معدّي التقرير قالوا إن الفرق يرجع في معظمه إلى تغيّر البيانات المتاحة من الدول، ولذلك لا يدل بذاته على انخفاض فعلي في عدد الضحايا.

وعلى مدى أطول، تظهر البيانات أن هذا النوع من القتل تراجع بوتيرة أبطأ من القتل عمومًا. ففي الأميركتين، انخفض معدل القتل عمومًا بين عامي 2010 و2025 بوتيرة تقارب ضعف وتيرة انخفاض معدل قتل النساء والفتيات على يد شريك أو قريب.

وتقول مارغريت عازر، الرئيسة السابقة للمجلس القومي للمرأة في مصر، إن هناك حاجة إلى وضع نظام للتدخل الفوري عند تلقي بلاغات تهديد الزوج أو الشريك للمرأة، مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجرائم قتل النساء توضح صلة الجاني بالضحية وأسباب الجريمة ومآلات التحقيق والمحاكمة.

كما طالبت بالتوسع في دور الإيواء والحماية الفورية للنساء المعرضات للخطر، جنبًا إلى جنب مع تدريب الشرطة والنيابة والأطباء على اكتشاف مؤشرات العنف المتكرر والتعامل معها، وقياس انخفاض القتل والعنف سنويًا.

عنف ممنهج

من جانبها، قالت المحامية المصرية والناشطة في مجال حقوق المرأة، نسمة حسن، إن الأرقام الرسمية في مصر تشير إلى وجود أزمة تتعلق بمفهوم العنف ضد المرأة، الذي تتعدد أشكاله.

وأوضحت، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن بعض الجرائم ضد المرأة توصف بأنها جرائم "شرف"، بينما هي في حقيقتها ستار لجريمة عنف ممنهج.

وأكدت المحامية المصرية أن الظروف الاقتصادية تدفع خلافات الأزواج مؤخرًا نحو العنف، لأن الطرف الأقوى، وهو الزوج، يرفض الاعتراف بوجود أزمة، ويعتبر أن أي ظروف خارجة عن إرادته تمثل طعنًا في رجولته.

والأخطر، وفق حسن، أن التوعية بخطورة هذه الجرائم في حد ذاتها تُعد خطًا أحمر، على الرغم من وجود حاجة قوية إلى نشر حملات توعية تدعم فكرة سيادة قانون الدولة وليس العرف، لأن جرائم الشرف تختبئ خلف العرف.