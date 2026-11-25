وقالت الشركة، ردا على أحد المستخدمين عبر منصة "إكس"، إن الإلغاءات ناجمة عن "إضراب غير متوقع"، مؤكدة تأثر الخدمات في الاتجاهين بين العاصمتين.

وأضافت في تنبيه على موقعها الإلكتروني: "ننصحكم بتغيير موعد رحلتكم إلى تاريخ آخر"، واعتذرت للمسافرين عن الاضطرابات.

ودعت الشركة النقابات إلى مواصلة المحادثات المباشرة معها، مؤكدة انفتاحها على "الحوار البناء"، من دون تحديد فئات الموظفين المشاركين في الإضراب أو مطالبهم.

وإلى جانب خط باريس–لندن عبر نفق المانش، تشغل "يوروستار" رحلات إلى وجهات في بلجيكا وهولندا وألمانيا، سجل بعضها تأخيرات صباح الأربعاء.