وقال فامين، في بيان، إن القواعد الجديدة ستلزم المدعين العامين، على غرار القضاة المحترفين، بإظهار الحياد الديني والسياسي أثناء مشاركتهم في الجلسات القضائية.

وأضاف أن الإجراءات تتعلق خصوصا بالأوشحة الدينية التي لن يسمح للمدعين العامين بارتدائها في المحكمة، معتبرا أنه "من الضروري ألا يتبقى أدنى شك في أن المدعين العامين يمارسون عملهم داخل قاعات المحاكم بطريقة موضوعية ومحايدة".

تأتي الخطوة بعدما أعربت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن عن تأييدها حظر الحجاب في المدارس الابتدائية والإعدادية، وهو مقترح تدعمه أحزاب اليمين واليمين المتطرف.

وأبدت فريدريكسن شكوكا بشأن إمكانية تطبيق الحظر في بلد تمثل فيه حرية الدين والتعبير قيمتين أساسيتين، لكنها قالت إن "الحجاب، في نظري، تعبير عن القمع".

ويختلف المقترحان عن القانون الساري منذ أغسطس 2018، الذي يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة ويفرض غرامات على المخالفين، إذ يتعلق النقاش الحالي بالحجاب الذي لا يغطي الوجه.