وتزامن إعلان رمضان عرضه مع تصاعد مطالب ورثة أحمد زكي باسترداد مقتنياته التي تسلمتها وزارة الثقافة المصرية عبر لجنة شكلت بعد وفاة نجله هيثم أحمد زكي.

وتضمنت المقتنيات التي تسلمتها الوزارة عددا من الجوائز التي نالها الفنان الراحل، وبعض مستنداته الخاصة، إلى جانب عدد كبير من قطع الملابس التي ارتداها في أدواره الفنية.

ووجهت أسرة الفنان الراحل الشكر إلى محمد رمضان على مبادرته، فيما لا يزال النزاع قائما بشأن المقتنيات التي تحتفظ بها وزارة الثقافة وتسعى الأسرة إلى استردادها.

وكانت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل، قد شكرت محمد رمضان على عرضه. وأكدت في تصريحات صحفية لاحقة أن شكرها له لا يعني موافقتها على بيع المقتنيات أو تسليمها إلى أي جهة أخرى غير الأسرة.

دعوى لاسترداد المقتنيات

بدعم من منى زكي، تقدم رامي بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة باسترداد المتعلقات الشخصية والمنقولات الخاصة بالفنانين.

وحددت المحكمة جلسة 27 نوفمبر الجاري لنظر الدعوى والاطلاع على تقرير أعدته هيئة المفوضين بشأن المقتنيات التي تسلمتها وزارة الثقافة المصرية على سبيل الأمانة، وفق ما ورد في الدعوى.

واختصم بركات في دعواه وزير الثقافة بصفته، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ورئيس قطاع المركز القومي للسينما، وطالب بتسليم جميع المقتنيات بالحالة السليمة التي كانت عليها عند تسلمها.

وطعن بركات في القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المقتنيات الشخصية لأحمد زكي ونجله هيثم، التي تسلمتها الوزارة عبر لجنة شكلت بموجب قرار رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية رقم 274 لسنة 2020.

المقتنيات موزعة بين ثلاثة أطراف

وقال محامي أسرة الفنان أحمد زكي، بلال عبد الغني، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الأسرة ترفض عرض محمد رمضان شراء المقتنيات وإهداءها إلى الدولة.

وأضاف عبد الغني أن مقتنيات أحمد زكي ونجله هيثم ليست للبيع، وأن الأسرة تواصل جهودها لاستردادها من وزارة الثقافة.

وأوضح أن الوزارة تحتفظ، بحسب تقديره، بثلث المقتنيات، فيما يوجد جزء آخر في الشقة التي كان يسكنها أحمد زكي. وقال إن المالك الجديد للشقة وضع يده على تلك المقتنيات بعد انتقال ملكية الشقة إليه عقب وفاة الفنان ونجله. وأضاف أن جزءا ثالثا موجود لدى ورثة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

ولفت عبد الغني إلى أن الأسرة تسعى إلى جمع المقتنيات والمنقولات لما تمثله من قيمة تراثية وفكرية، وأنها أقامت دعاوى قضائية لاستردادها.