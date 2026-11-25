وصدر كتاب "اليوميات الخاصة للبابا فرنسيس" في 5 لغات، مع توزيعه في 94 دولة، بإشراف الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز، رئيس دائرة عقيدة الإيمان في الفاتيكان وأحد أقرب معاوني البابا الراحل.

ويضم الكتاب مقتطفات مشروحة من تدوينات كتبها فرنسيس بين ديسمبر 1992 وأغسطس 2024، تمتد من سنوات خدمته أسقفا في الأرجنتين إلى قيادته الكنيسة الكاثوليكية.

رؤى ومخاوف شخصية

وفي إحدى التدوينات، استعاد فرنسيس ثلاث وقائع اعتقد أنه رأى خلالها الشيطان، بينها واقعة خلال اجتماع بعد عودته من زيارة تشيلي عام 2018. وترد هذه الروايات بوصفها تجارب روحية شخصية سجلها البابا في يومياته.

كما تناولت الكتابات صراعه الداخلي مع ممارسة السلطة، ومخاوفه من إساءة استخدامها، وسط ضغوط القرارات وشعور بالعزلة الروحية خلال أزمة استمرت نحو عامين.

ولا يقدم الكتاب سجلا سياسيا شاملا لحبريته، بل يركز على تأملاته وصلواته ونقده لنفسه، مع تعليقات لفرنانديز تضع النصوص في سياقها.

محرر الكتاب: فوجئت بما قرأت

وقال فرنانديز، في مقابلة مع "فاتيكان نيوز"، إنه فوجئ بمحتوى اليوميات، لأنها تضمنت جوانب حميمة لم يتحدث عنها فرنسيس معه، رغم قربهما وعلاقتهما الممتدة.

وأوضح أن البابا أشار إليه قبل وفاته بمكان الاحتفاظ بأوراقه، وطلب استخدام ما قد يفيد الآخرين منها. وبعد انتخاب البابا ليو الرابع عشر، أبلغه فرنانديز بالأمر، فأتاح له الأوراق ووافق على مشروع النشر.

ودافع الكاردينال عن نشر هذه التفاصيل، معتبرا أنها تساعد على فهم شخصية فرنسيس وروحانيته. وأوضح أن الكتاب لا يتضمن اليوميات كاملة؛ إذ استبعد مقاطع متكررة، وأخرى تتعلق بخصوصيات أشخاص أحياء، وكتابات استخدم فيها البابا رموزا غير مفهومة.

ردود تتجاوز العناوين المثيرة

من جانبه، قال الكاردينال بالداساري رينا، النائب العام للبابا على أبرشية روما، في حديث لصحيفة "أفينيري"، إن قراءة اليوميات قربته من الإنسان خلف المنصب.

ورأى أن الصفحات تكشف التواضع والمراجعة الذاتية، وأن تسجيل فرنسيس مخاوفه وضعفه لا يمثل اعترافا بفشل، بل تعبيرا عن حياة داخلية كان يواجه فيها نفسه بوضوح.

واستعاد رينا صورة البابا القادر على تحمل أعباء كبيرة، معتبرا أن اليوميات تضيف إليها وجها آخر: رجل يكتب صلاته بعيدا عن الأنظار.

وفي قراءة نشرها "فاتيكان نيوز"، ركز الكاتب سالفاتوري تشيرنوتسيو على الجانب الروحي للكتاب، وشبه الأزمة التي وصفها فرنسيس بتجربة "الليل المظلم" في التراث الصوفي المسيحي.

وربطت القراءة بين تلك الأزمة ونصوص دينية أصدرها البابا في سنواته الأخيرة، تناولت الثقة والمحبة، لتضع اليوميات في سياق يتجاوز الروايات اللافتة عن الشيطان إلى فهم تجربته الدينية والشخصية.