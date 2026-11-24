وتكمن أهمية الاكتشاف الجديد في أنه قد يفتح الباب أمام الكشف عن موقع المقبرة الملكية البطلمية التي أشارت إليها المصادر التاريخية القديمة.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان لها أن الكشف أسفرت عنه أعمال البعثة الأثرية اليونانية التابعة للمعهد الهيليني لبحوث الحضارة السكندرية، برئاسة الدكتورة كاليوبي ليمينيوس-باباكوستا، والتي تعمل بالمنطقة منذ نحو 20 عاما.

وأوضحت الوزارة أن أعمال الحفائر أسفرت عن الكشف عن أساسات بناء ضخم مشيد من الحجر الجيري، تحيط به أسوار، إلى جانب نفق يمتد أسفل المبنى في الاتجاه الشمالي.

ووفق بيان للوزارة فقد كشفت نتائج المعاينة والدراسة التي أجرتها اللجنة العلمية عن وجود فرضية أولية بشأن وظيفة المبنى، حيث رجحت أن تكون له وظيفة جنائزية، وهو ما يثير احتمالية ارتباطه بالمقبرة الملكية التي تشير المصادر التاريخية إلى أن الملك بطليموس الرابع فيلوباتور (221–204 قبل الميلاد) أسسها.

وأضاف البيان أن هذه الفرضية تكتسب أهمية خاصة في ضوء ما أورده الجغرافي والمؤرخ اليوناني القديم سترابو في وصفه للإسكندرية القديمة، حيث أشار إلى وجود مقبرة ملكية بالمدينة.

ووجّه وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بتشكيل لجنة علمية أثرية متخصصة برئاسة الدكتور أيمن عشماوي، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء والساحل الشمالي بالمجلس الأعلى للآثار، لمعاينة الموقع ودراسة العناصر المعمارية المكتشفة والتحقق من أهميتها التاريخية والأثرية.

وأكدت اللجنة أن أبعاد المبنى ذات الشكل المربع وطبيعة أساساته تشير إلى أنه كان يحمل منشأة كبيرة شاهقة الارتفاع، مشيرة إلى أن الكشف يمثل إضافة مهمة لدراسة التخطيط العمراني والطبوغرافي للحي الملكي بالإسكندرية القديمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عشماوي أن الربط المحتمل بين المبنى والمقبرة الملكية البطلمية لا يزال فرضية علمية أولية تخضع للبحث والدراسة، مشددا على استمرار أعمال الحفائر والدراسات الأثرية والمعمارية للوصول إلى تحديد هوية المبنى ووظيفته بصورة أكثر دقة.

وأشار إلى أن الكشف يمثل إضافة علمية مهمة لفهم طبيعة المنشآت التي كانت قائمة داخل الحي الملكي بالإسكندرية القديمة، والوظائف المعمارية والثقافية التي أدتها خلال العصر البطلمي.