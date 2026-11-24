وفي حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال ترامب عن هوانغ: "لديه زوجة رائعة جدا، وقد سويا الأمر معا. إنها امرأة رائعة".

ولم تعلق ميلز، المتزوجة من هوانغ منذ عام 1985، علنا على الأزمة، ما يجعل الحديث عن تسوية الخلافات منسوبا إلى الرئيس الأميركي، بحسب التقرير.

وكان هوانغ، البالغ 63 عاما، قد أقر في رسالة إلى موظفي الشركة بتاريخ 8 نوفمبر بأنه لم يكن مخلصا لزوجته، وقدم اعتذارا لها ولأطفاله، مؤكدا تحمله مسؤولية أفعاله والأذى الذي تسبب فيه.

وأعرب في الرسالة عن أمله في تعافي أسرته واستعادة ثقتها بمرور الوقت، مع إقراره بأن الاعتذار لا يمحو ما حدث.

وجاء اعترافه وسط تقارير عن علاقة مع أليس هوانغ، وشبهات بشأن عملها لصالح الاستخبارات الصينية. ونفت وزارة الخارجية الصينية اتهامها بالتجسس، وفقا للتقرير.

ولاحقا، واجه هوانغ اتهامات بإقامة علاقات مع امرأتين أخريين قيل إنهما تعملان في "إنفيديا"، قبل استقالته من منصبي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.

لكن الشركة أعادته إلى منصبه الاثنين، في خطوة نسب ترامب إلى نفسه دورا في تحقيقها.

وانتقد ترامب، خلال حديثه للصحيفة، طريقة تعامل هوانغ مع الأزمة وقراره التنحي، قائلا إنه كان سيتصرف بصورة مختلفة.