وأدى رصد أفراد ‌في قسم شرطة بمنطقة زكريا كوي شمال الجانب الأوروبي من إسطنبول "حيوانا ‌يشبه الأسد" ‌على كاميرات المراقبة مساء الأحد، إلى بدء عملية بحث بمشاركة قوات الأمن التركية وموظفي حماية الحياة البرية.

وبث التلفزيون التركي لقطات من كاميرات ‌المراقبة والتصوير الحراري تظهر ما ‌يبدو أنه ⁠قط كبير يتجول بين الشجيرات وفرقا تبحث بالغابة في صاريير في أطراف إسطنبول، وهي منطقة تقع على ⁠حدود مضيق البوسفور ‌والبحر الأسود.

وقال مكتب والي إسطنبول في وقت ⁠متأخر الاثنين إن المنطقة خضعت للمسح الجوي ⁠باستخدام طائرات مسيرة مزودة بكاميرات حرارية، كما جرى مسحها ​بريا بواسطة فرق ⁠البحث. وأضاف المكتب ​أنه تم وضع طعم ونصب كاميرات مراقبة تعمل عند رصد أي حركة.

وتابع "لم يعثر ​على أي دليل ملموس يشير إلى وجود أسد خلال العمليات الميدانية".

وأضاف المكتب أنه استنادا إلى لقطات جديدة من زوايا مختلفة، "تأكد أن ​الحيوان ‌الذي يظهر في اللقطات ليس أسدا ولا أي ​نوع آخر من القطط الكبيرة".