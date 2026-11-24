وأفاد مصدر طبي بالدفع بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت المعاينة الأولية عن سقوط الطابقين الثالث والرابع، مع وجود سكان داخل العقار وقت الحادث.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بلاغا بسقوط أجزاء من العقار، وجرى توجيه الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع للتعامل مع تداعيات الانهيار.

ووجه محافظ الإسكندرية، أيمن عطية، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بسرعة التعامل مع الحادث وتكثيف الجهود لتأمين محيط العقار والحفاظ على سلامة المواطنين.