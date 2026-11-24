وذكرت مجلة "شوكان غينداي"، نقلا عن مصادر، أن تاكايتشي ربما تغيبت عن القمة الافتراضية لمجموعة السبع بسبب كونها تحت تأثير الكحول، عقب لقاء مع زملائها في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

ونقلت المجلة عن أحد نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي قوله: "إن شخصا يستطيع الكذب بهذه السهولة يشغل منصب رئيس الوزراء، بات يتسبب في مشكلات حتى على الصعيد الدبلوماسي".

ولفتت المجلة إلى أن اجتماع تاكايتشي مع نائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي تارو آسو وعدد من قيادات الحزب في المقر الرسمي لرئاسة الوزراء، انتهى في الثاني من أكتوبر نحو الساعة الثامنة مساء، بينما كان من المقرر عقد قمة مجموعة السبع في التاسعة والنصف مساء.

وبالتالي، كان لدى رئيسة الوزراء متسع من الوقت للمشاركة في الاجتماع، إلا أنها ألغت مشاركتها في اللحظة الأخيرة.

وحسبما ذكر موقع "غازيتا" الروسي، فإن تكهنات تسود في الأوساط السياسية بأن تاكايتشي "كانت ثملة"، وأن ذلك هو السبب وراء عدم تمكنها من المشاركة.

وطبقا لأحد أعضاء الفصيل السابق لرئيس الوزراء الأسبق فوميو كيشيدا، فإن قرار إلغاء المشاركة اتُخذ بشكل مفاجئ للغاية، لدرجة أن رئيسة الحكومة لم تتمكن حتى من تكليف وزير الخارجية موتيجي توشيميتسو لتمثيلها في الاجتماع.

ونتيجة لذلك، مثّل اليابان في القمة نائب وزير الخارجية كازويا إندو.

نفي رسمي

شدد الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا على أن تاكايتشي "لم تتناول الكحول على الإطلاق" في ذلك الوقت.

وأوضح أن رئيسة الوزراء تغيبت عن القمة لأنها علمت بموعد انعقاد الاجتماع في اللحظة الأخيرة، ولم تتمكن من تجهيز المعدات اللازمة في الوقت المناسب.

كما شرحت تاكايتشي بنفسها أسباب غيابها عن الاجتماع الافتراضي لقادة مجموعة السبع، خلال جلسة للجنة الميزانية في مجلس المستشارين قائلة: "أُبلغت بأن مشاركة ممثل عني ستكون مقبولة، نظرا إلى أن جدول الأعمال يتعلق بقضايا كانت موضع نقاش بين الولايات المتحدة وأوروبا. واضطررنا إلى استدعاء فني لإجراء الاتصال وضبط الشبكة، لكن الوقت لم يكن يسعفنا في بعض الأحيان".