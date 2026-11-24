وأمهلت "رابطة عائلات قيصر"، في بيان أصدرته الإثنين، الجهات القائمة على المشروع حتى 6 ديسمبر المقبل لإعلان تجميد جميع مكوناته، بما فيها الفيلم الروائي والوثائقي والمسلسل والبودكاست، ووقف التحضير للتصوير وكتابة السيناريو والترويج.

وجاء البيان بعد إعلان لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية بقطر، السبت، اختيار الممثل السوري تيم حسن لتجسيد شخصية قيصر، ضمن مشروع سينمائي تشارك فيه شركات إنتاج عربية ودولية.

اعتراضات على حقوق الرواية

وفيما أشادت الرابطة بشجاعة المذهان ودوره في كشف جرائم نظام بشار الأسد، شددت على ضرورة الفصل بين سيرته الشخصية وملف الصور الذي سرّبه من داخل المؤسسة العسكرية السورية.

واعتبرت الرابطة أن حصول الجهات المنتجة على حقوق تحويل قصة حياته إلى عمل سينمائي لا يمنحها تلقائيا الحق في استخدام صور الضحايا أو تجسيد قصصهم.

وأوضحت أن تلك الصور تمثل أدلة جنائية مرتبطة بآلاف الضحايا، الذين لا تزال عائلات كثيرة منهم تجهل ظروف وفاتهم وأماكن وجود رفاتهم.

كما دعت المذهان إلى توضيح حدود موافقته على المشروع، وما إذا كان قد منح الجهات المنتجة إذنا باستخدام الصور والوثائق التي سربها

مشروع إنتاج دولي

وكانت لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية بقطر قد أعلنت في نوفمبر 2025 حصولها على حقوق تحويل قصة حياة قيصر إلى أعمال فنية متعددة.

وكُشف خلال مهرجان الدوحة السينمائي، السبت، عن تفاصيل جديدة للمشروع، من بينها:

- اختيار الممثل السوري تيم حسن لأداء دور البطولة.

- إسناد الإخراج إلى أمير فخر الدين.

- تولي روري هينز وسهراب نوشيرفاني كتابة السيناريو.

- مشاركة شركة "ديبارتمنت إم" واستوديوهات كتارا، بدعم من مجموعة "سرد ميديا" الكويتية.

- انضمام شركة "مدينة تدمر للإنتاج السينمائي" السورية إلى المشروع.

- تولي شركة "نيون" الأميركية مهمة التوزيع.

ولم يتضمن الإعلان الرسمي تفاصيل بشأن ميزانية الفيلم أو الموعد النهائي لعرضه.

وأكد تيم حسن، خلال الإعلان عن المشروع، أهمية التعامل مع القصة بما تستحقه من حساسية ومسؤولية إنسانية.

مهلة ومطالب وضمانات

وحددت رابطة عائلات قيصر سلسلة من المطالب، أبرزها:

- تجميد المشروع بمختلف مكوناته بحلول 6 ديسمبر.

- الكشف عن طبيعة الحقوق التي حصلت عليها شركات الإنتاج.

- عقد اجتماع مع ممثلي عائلات الضحايا بحلول 22 ديسمبر، لعرض ملخص السيناريو والجهات الممولة.

- عدم استخدام صور قيصر أو إعادة تمثيلها، وعدم تجسيد قصص ضحايا محددين دون موافقة خطية مسبقة من عائلاتهم.

- منع التصوير داخل مراكز الاعتقال السابقة ومواقع المقابر الجماعية.

- تشكيل لجنة استشارية يكون نصف أعضائها على الأقل من ممثلي العائلات والناجين.

وأعلنت الرابطة أنها ستقيّم الاستجابة لمطالبها في الخامس من يناير 2027، محتفظة بحق اتخاذ إجراءات قانونية وإعلامية، ومخاطبة شركات الإنتاج والتوزيع والمهرجانات السينمائية الدولية.

أكثر من 53 ألف صورة

وعمل فريد ندى المذهان مصورا في الشرطة العسكرية السورية، قبل انشقاقه عام 2013، بعدما تمكن من تهريب عشرات الآلاف من الصور التي وثقت انتهاكات داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق

وظل معروفا باسمه المستعار "قيصر" لسنوات، قبل الكشف عن هويته الحقيقية في فبراير 2025.

وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن الأرشيف الذي حصلت عليه عام 2015 تضمن 53 ألفا و275 صورة، من بينها 28 ألفا و707 صور توثق وفاة ما لا يقل عن 6 آلاف و786 معتقلا.

وأصبحت الصور لاحقا جزءا من الأدلة المستخدمة في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة داخل مراكز الاعتقال السورية، بما فيها قضايا أمام القضاء الألماني.

وتأسست رابطة عائلات قيصر عام 2018، بمبادرة من عائلات تمكنت من التعرف على ذويها بين الصور المسربة

العدالة قبل الدراما

وليست هذه المرة الأولى التي تعترض فيها عائلات الضحايا على تحويل ملف قيصر إلى أعمال فنية، إذ سبق للرابطة أن أعربت في فبراير الماضي عن رفضها لمسلسل درامي تناول القضية.

وتأتي الاعتراضات الجديدة فيما لا يزال ملف المفقودين يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات السورية بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.

وتقدر الأمم المتحدة عدد المفقودين في سوريا بما يتراوح بين 130 ألفا و300 ألف شخص، فيما تواجه جهود تحديد هويات الرفات تحديات تقنية ومالية وقانونية واسعة.

وطالبت الرابطة بتوجيه الموارد المالية المخصصة للأعمال التي تتناول مأساة المعتقلين نحو إنشاء صندوق وطني مستقل لتعويض الضحايا، وتمويل جهود البحث عن المفقودين وتحديد هوياتهم وحفظ الأدلة.

كما تساءلت عن مصير مشروع قانون العدالة الانتقالية، ومدى التقدم في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد.

ولم يصدر، حتى صباح الثلاثاء، رد علني على مطالب الرابطة من الجهات المنتجة للفيلم أو المذهان، في المصادر التي أمكن الاطلاع عليها.