وفقد أثر الرجل ويدعى جانارينو فيريرا دوس سانتوس بعدما تاه في منطقة حرجية قرب مدينة ماكابا، عاصمة ولاية أمابا شمال البلاد، وفق بيان نشرته عائلته للمساعدة في البحث عنه.

وبحسب ما نشره حرس الغابات في البرازيل، وأحد المسعفين على منصات التواصل، عثرت فرق الإنقاذ على الرجل على مسافة 10 كيلومترات تقريبا من الموقع الذي فقد فيه.

وقبل العثور عليه، ناشدت حفيدته ساره مونتيس جهاز الإسعاف مواصلة البحث، بعدما ذكرت في مقطع مصور على "إنستغرام" أن المسعفين كانوا ينوون وقف عمليات البحث، مما دفعها لإطلاق نداء عاجل.

وأظهرت صور للعملية الرجل جالسا على الأرض بملابسه الداخلية وعلامات الحيرة بادية عليه، قبل أن يحمله أشخاص على لوح خشبي عبر الغابة. ونقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية، بحسب موقع "جي 1" الإخباري.

وأفادت تقارير محلية بأن الرجل، الذي كان يعمل سابقا في المناجم ويعرف الغابة جيدا، اقتات خلال فترة تيهه ثمار شجر النخيل الأمازوني وشرب من مجاري المياه.