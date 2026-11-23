وكان غاري موشير متعاقدا مع وزارة الدفاع الأميركية، حيث كان عمله يتمركز حول تطوير أسلحة جديدة، قبل أن يحوّل اهتمامه إلى البحث عن أدلة تثبت وجود الأجسام الطائرة المجهولة، ويصبح مؤلفا في هذا المجال.

وبعد 12 عاما من البحث، توصل موشير إلى قناعة مفادها أن الروايات المتعلقة بمواجهات الأجسام الطائرة المجهولة، وتشويه الماشية، واختطاف البشر على أيدي كائنات فضائية، والدوائر الغامضة التي تظهر في حقول المحاصيل، ليست أحداثا عشوائية، بل وقائع مدبرة من جانب كائنات فضائية بهدف ترهيب الجنس البشري، بحسب ادعائه.

وقال موشير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أعتقد أن كثيرا مما نعرفه عنهم عبارة عن أحداث مدبرة. ومن الواضح أن هذه المواجهات مع البحرية الأميركية مدبرة أيضا".

واستشهد موشير على وجه الخصوص بحادثة وقعت في نوفمبر 2024 بالمحيط الهادئ، عندما كان طيارون تابعون للبحرية الأميركية من حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" يجرون تدريبات عسكرية.

وخلال التدريبات، رصد الطيارون عدة أجسام مجهولة تهبط من ارتفاع 80 ألف قدم، أي نحو 24 كيلومترا، إلى مستوى سطح البحر في أقل من ثانية واحدة.

ووصف أحد الطيارين، القائد ديفيد فرافور، جسما أبيض يشبه الكبسولة، أُطلق عليه لاحقاً اسم "تيك تاك".

وبحسب روايته، بدا الجسم وكأنه يستجيب بذكاء لمناورات طائرته المقاتلة، قبل أن يتسارع بصورة هائلة ويختفي عن الأنظار.

وحول ذلك، قال موشير: "إنهم يتحدون مقاتلاتنا البحرية، ويضايقونها، ويتعقبونها، ويدفعونها إلى الدخول في مواجهات. إنهم يستعرضون تكنولوجيا ساحقة وتفوقا تقنيا هائلا. وباختصار، إنهم يسخرون منا ويتعمدون استفزازنا".

ووفقا لموشير فإن الهدف من هذه الحوادث، وغيرها من الوقائع الصادمة التي يزعم شهود رؤيتها، هو إظهار اهتمام الكائنات الفضائية بالحفاظ على الأرض صالحة للحياة، بما يخدم أهدافها المتعلقة بإعادة تكاثر جنسها.

كيف تعرف الأجسام المجهولة أسرار الجيش الأميركي؟

رغم غياب الأدلة المادية الملموسة، يرى موشير أن الدليل يكمن في المواقع التي تظهر فيها هذه الأجسام.

وأوضح أن كثيرا من هذه المواقع يفترض ألا يعرفها أي شخص خارج المؤسسة العسكرية.

وأشار إلى توثيق حالات دخلت فيها أجسام طائرة مجهولة إلى نقاط التقاء دوريات القتال الجوي، وهي مواقع سرية يلتقي فيها الطيارون بعد انتهاء مهامهم.

وذكر موشير أن أبحاثه، التي استندت إلى أدلة وروايات جُمعت على مدى سنوات من توثيق مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة والكائنات الفضائية المزعومة، بدأت تكشف نمطا متكررا يقدم مؤشرات على السبب الحقيقي لوجود هذه الكائنات على الأرض وهو "إعادة توطين كوكب الأرض وتكاثر أفرادها عليه".

وافترض موشير أن حوادث تشويه الماشية الغامضة قد تكون محاولة أخرى من الكائنات الفضائية لتوجيه رسالة إلى البشر بضرورة الاعتناء بالثروة الحيوانية، لأنها تشعر بالقلق إزاء إمدادات الغذاء على الأرض.

وعن الادعاءات بوجود كائنات هجينة تعيش بين البشر، قال موشير: "إنهم في الأساس يخلقون جنساً آخر، أُطلق عليه في البداية اسم الكائنات الهجينة. ثم وصلوا إلى مرحلة أصبحت فيها هذه الكائنات مطابقة تقريبا للبشر، باستثناء قدراتها العصبية".

وطبقا لموشير، فإن هذه الكائنات الهجينة قد تكون جزءا من خطة أوسع تهدف إلى تمكين الكائنات الفضائية من العيش على الأرض والاندماج بين سكانها.