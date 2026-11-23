ويبلغ طول بعض هذه الأنفاق مئات الأمتار، وسط توقعات بالكشف عن المزيد منها خلال الفترة المقبلة.

وشُيّد المبنى في الأصل كنيسة فوق معبد روماني، قبل أن يتحول لاحقا إلى مسجد، ثم إلى متحف، ليُعاد استخدامه مسجدا مرة أخرى منذ عام 2020.

ويعود تاريخ المبنى الحالي، الذي يُعد رابع دار عبادة تُقام في الموقع بعد المعبد وكنيستين سابقتين، إلى عام 537 ميلادية.

لكن وزارة الثقافة والسياحة التركية أعلنت، الجمعة، أن بعض أجزاء العالم الخفي الذي يجري الكشف عنه حاليا يُعتقد أنها تعود إلى فترة أقدم من تشييد المبنى الحالي نفسه، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

أنفاق سرية

لطالما انتشرت على مدى قرون روايات وشائعات بشأن وجود أنفاق سرية أسفل آيا صوفيا.

وفي أربعينيات القرن الماضي، اكتُشفت بالفعل منشآت تحت الأرض، من بينها مدفن روماني يتألف من أربع غرف.

وخلال أعمال تنظيف الأقبية ذات الأسقف المقببة التي تشكل الطابق السفلي للفناء الذي كان يُعرف سابقا ببهو آيا صوفيا،

في مطلع عام 2025، اكتُشفت منشآت تحت الأرض لم تكن معروفة من قبل.

ومنذ ذلك الحين، تتواصل أعمال تنظيف هذه المساحات وتوثيقها والحفاظ عليها.

وتشمل المكتشفات أنفاقا وقنوات مائية وغرفا ذات أسقف مقببة ومنشأة للدفن، إضافة إلى ممر يُعتقد أنه كان متصلا بشارع روماني يعود إلى القرن الخامس الميلادي.

وجرى توثيق عمليات التنظيف خطوة بخطوة باستخدام تقنية المسح بالليزر الأرضي.

وحتى الآن، أُزيل نحو 3 آلاف طن من الأنقاض والرواسب من المنشآت الموجودة تحت الأرض، كما جرى تنظيف وفتح أنفاق يبلغ مجموع أطوالها 420 متراً، أي نحو ربع ميل.

ويعتقد الباحثون أن هذه الأنفاق قد تمتد عدة كيلومترات إضافية، علما أنه حتى الآن، اكتشفت 6 غرف متصلة عبر 9 أنفاق.

اكتشاف آثار أقدم من آيا صوفيا الحالية

تقع المنشأة الجنائزية الرومانية المعروفة باسم "هيبوجيوم" أسفل منطقة في آيا صوفيا تُعرف باسم "حديقة الوزير".

وأثناء أعمال التنظيف في هذه المنطقة، تمكن الفريق من الوصول إلى عمق يبلغ نحو 1.5 متر تحت الأرضية المغطاة بالطين.

وبحسب وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، يعتقد أن هذا الجزء يعود إلى فترة أقدم من مبنى آيا صوفيا الحالي.

عالم خفي تحت أحد أشهر معالم إسطنبول

يرى المؤرخ حسن باريش بارتال أن فتح هذه الأنفاق أمام الجمهور سيكون "أحد أبرز التطورات في السياحة الثقافية بإسطنبول خلال السنوات الأخيرة".

وقال بارتال: "تحت هذا المعلم الرائع تكمن قصة أخرى مذهلة عن القسطنطينية الإمبراطورية"، وهو الاسم الذي كانت تُعرف به إسطنبول آنذاك، "وعن شبكتها الواسعة لإمدادات المياه العذبة".

وأوضح بارتال أن هذه الممرات المائية الموجودة تحت الأرض ربما كانت متصلة بقنوات المياه الضخمة التي كانت تغذي المدينة القديمة.

وأضاف أنها تقدم أدلة مثيرة للاهتمام على الإنجازات الهندسية الاستثنائية التي حققتها القسطنطينية.

وتابع: "أعتقد أن السير عبر هذه المساحات الموجودة تحت الأرض قد يثير شعورا مشابها للنزول إلى سراديب الفاتيكان أسفل كاتدرائية القديس بطرس، حيث دُفن العديد من البابوات".

وأوضح أنه: "رغم اختلاف الوظائف التاريخية لهذه المواقع اختلافا كبيرا، فإن كليهما يقدم تجربة استثنائية تتمثل في اكتشاف عالم آخر أسفل معلم شهير".

وشُيّد مبنى آيا صوفيا الحالي بأمر من الإمبراطور جستنيان الأول، عندما كانت القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية.

وسبقت المبنى الحالي كنيستان أُقيمتا في الموقع نفسه، فوق معبد وثني قديم.

وأثناء فترة البناء التي استمرت خمس سنوات، بدءا من عام 523 ميلادية، أصدر جستنيان تعليمات إلى حكام المقاطعات التابعة لإمبراطوريته بإرسال أفضل القطع الأثرية والعناصر المعمارية من الأطلال القديمة الموجودة في مناطقهم إلى القسطنطينية، لاستخدامها في تشييد آيا صوفيا.

وتشير تقديرات إلى أن تكاليف البناء بلغت نحو 75 مليون دولار بقيمتها المقدرة آنذاك، وهو ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار بالقيمة الحالية.