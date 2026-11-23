وفي مواجهة هذه التحديات، تتحرك الحكومة المصرية عبر مسارات متوازية، تشمل تنفيذ مشروعات الحماية الهندسية، والاستعانة بالحلول القائمة على الطبيعة، وإعداد الدراسات العلمية وخرائط المخاطر.

ميزانية مليارية لحماية الشواطئ

أعلن وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، في نوفمبر 2026، تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ تجاوزت تكلفتها 28 مليار جنيه بالأسعار الحالية.

وتشمل الجهود 16 مشروعا في محافظة الإسكندرية بتكلفة تقترب من 5.6 مليار جنيه، إلى جانب أعمال حماية تمتد على نحو 73 كيلومترا باستخدام مواد صديقة للبيئة.

وتستهدف المشروعات الحد من الغمر الساحلي وحماية المنشآت والمناطق العمرانية والاستثمارات، فضلا عن صون التراث العمراني والسياحي، في ظل امتداد الساحل المصري على البحر المتوسط لنحو 1200 كيلومتر.

وأكد رئيس هيئة حماية الشواطئ المصرية، محمد غطاس، تنفيذ مشروعات لحماية 120 كيلومترا من الشواطئ المصرية من النحر، إلى جانب حماية 73 كيلومترا من الأراضي المنخفضة في الدلتا من مخاطر الغمر والفيضانات، في خمس محافظات ساحلية هي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة.

وأوضح غطاس، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن إجمالي الإنفاق على مشروعات حماية الشواطئ بلغ 28 مليار جنيه حتى الآن، مشيرا إلى كفاية المشروعات الحالية مع الحاجة إلى تنفيذ أعمال مكملة مستقبلا لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.

وأضاف أن الهيئة تراعي مختلف سيناريوهات التغير المناخي، بما فيها أكثرها تشاؤما، عند تقييم كفاءة مشروعات الحماية وتحديد احتياجات تطويرها.

وأشار إلى إعداد استراتيجية متكاملة لحماية بقية الشواطئ، خصوصا شواطئ الدلتا، تعتمد على حلول متوافقة مع البيئة، من أبرزها تغذية الشواطئ بالرمال البحرية باستخدام الكراكات العملاقة، لافتا إلى أن الهيئة تعد حاليا مشروعا لتغذية شواطئ الإسكندرية بالرمال.

الاحترار العالمي يسرع ارتفاع منسوب البحر

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية أسهم في زيادة حدة التغيرات المناخية وارتفاع حرارة المحيطات وتكرار الظواهر الجوية الشديدة.

وأشارت غانم، في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن التمدد الحراري للمياه نتيجة ارتفاع حرارتها، إلى جانب ذوبان الجليد، يمثلان عاملين رئيسيين في ارتفاع منسوب سطح البحر، محذرة من تسارع وتيرة الارتفاع مع استمرار الاحترار العالمي.

وبحسب الأرقام التي استعرضتها، ارتفع منسوب سطح البحر بنحو 4.7 مليمترات خلال عام 2024، مقابل معدلات أقل بكثير خلال فترات سابقة، بما يعكس تسارع الظاهرة خلال السنوات الأخيرة.

مخاطر تتجاوز الغمر المباشر

لا تقتصر تداعيات ارتفاع منسوب البحر على الغمر، بل تمتد إلى تآكل الشواطئ وتراجع خط الساحل، وتزداد حدتها بفعل العواصف البحرية وتغير أنماط الرياح وتوزيع الضغط الجوي.

وأوضحت غانم أن حركة الرياح والضغط الجوي يؤثران مباشرة في مياه البحر المتوسط وارتفاع الأمواج، ما قد يزيد احتمالات الغمر في المناطق الساحلية المنخفضة، خصوصا شمال الدلتا.

وحذرت من أن تزامن ارتفاع منسوب البحر مع العواصف والأمطار الغزيرة والرياح القوية يضاعف مخاطر الغمر الساحلي، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة ترتبط بمجموعة من العوامل المناخية والجوية المتداخلة، ولا يحكمها ارتفاع سطح البحر وحده.

الأرصاد تدعم خطط المواجهة

وأكدت غانم أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية بتوفير البيانات المناخية وإتاحتها للجهات البحثية والتخطيطية، إلى جانب الاعتماد على النماذج العددية والتنبؤات المستقبلية.

وتشمل هذه الأدوات خرائط تفاعلية تحاكي سيناريوهات مناخية متعددة وتساعد على استشراف التغيرات المحتملة خلال فترات قد تمتد إلى 100 عام، بما يدعم إعداد الخطط الحكومية للتكيف مع ارتفاع منسوب البحر ومخاطر الغمر الساحلي.

تقديرات مخاطر الغمر في الإسكندرية والدلتا

ويرى الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن ارتفاع منسوب سطح البحر عملية تدريجية وبطيئة تقاس بالسنتيمترات، مؤكدا أن مدينة الإسكندرية ليست الأكثر عرضة للغرق، وأن الآثار الملحوظة على المدينة لن تظهر، وفقا لتقديره، قبل نحو 500 عام.

وأوضح شراقي، في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن منسوب سطح البحر ارتفع بنحو 20 سنتيمترا خلال القرن الماضي، محذرا من أن ارتفاعه بمقدار 50 سنتيمترا قد يؤدي إلى غمر أجزاء من سواحل الدلتا الممتدة من غربها حتى بورسعيد، وزيادة مساحات البحيرات الشمالية، مثل المنزلة والبرلس ومريوط.

وأشار إلى أن بعض الدراسات التي شارك فيها تقدر المساحة المعرضة للغمر بنحو نصف مليون فدان، يعيش فيها قرابة مليوني نسمة. وقد تتضاعف هذه المساحة إذا ارتفع منسوب البحر بمقدار متر كامل.

حاجز صخري يوفر حماية طبيعية للإسكندرية

ونفى شراقي ما يتردد بشأن تعرض الإسكندرية للغرق الوشيك، موضحا أن المدينة مقامة على حاجز صخري مرتفع يمتد بموازاة البحر. ويبلغ ارتفاع الحاجز نحو 5 أمتار في منطقة أبو قير، ويزداد غربا ليصل إلى ما بين 20 و30 مترا في المناطق الخلفية، ما يمنح المدينة حماية طبيعية نسبية.

وأضاف أن المخاطر تتركز بصورة أكبر في المناطق المنخفضة جنوب الحاجز الصخري وخارج نطاق المدينة، خصوصا في بعض الأراضي الزراعية والمدن الساحلية المنخفضة.

ولفت إلى أن الدولة تنفذ مشروعات وقائية، من بينها الطريق الدولي الساحلي، الذي توفر مناسيبُه المرتفعة حاجزا إضافيا، مؤكدا أن المخاوف المتداولة بشأن غرق الإسكندرية على المدى المنظور مبالغ فيها.