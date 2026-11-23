ويستعرض المعرض قصة الأسطول الفرنسي الذي غرق قبالة سواحل مدينة الإسكندرية خلال الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت، من خلال مجموعة من القطع الأثرية التي تكشف جوانب من تفاصيل ذلك الحدث، وتتيح التعرف على الحياة اليومية والأنشطة التي مارسها أفراد أطقم السفن في تلك الحقبة.

ويضم المعرض نحو 235 قطعة أثرية تعرض لأول مرة، اختيرت من مقتنيات إدارة الآثار الغارقة، إلى جانب قطع من مجموعات عدد من المتاحف، من بينها المتحف البحري، ومتحف الإسكندرية القومي، والمتحف القومي للحضارة المصرية.

وتتنوع القطع المعروضة بين عملات ذهبية، وأدوات للملاحة والكتابة، وأدوات للطهي استخدمها أفراد أطقم السفن، فضلا عن أسلحة عُثر عليها في مواقع حطام السفن، بما يقدم صورة عن طبيعة الحياة البحرية والعسكرية خلال تلك الفترة.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أشهر، ويقام في القاعة المخصصة للنسيج المصري بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

كما يتيح المعرض للجمهور فرصة الاطلاع على جانب مميز من التراث المصري، عبر مشاهدة مقتنيات أثرية أصلية ظلت محفوظة تحت مياه البحر لقرون، وتحمل في تفاصيلها شواهد على حقبة تاريخية مهمة وحكايات عن الحياة البحرية في ذلك العصر.