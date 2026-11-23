وقال مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن أعمال الفحص كشفت عن أكثر من 500 شهادة معادلة مزورة قدمها طلاب التحقوا بالجامعات الخاصة والأهلية.

وأوضح المصدر أن الطلاب المعنيين التحقوا بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة والحاسبات والمعلومات، ويتوزعون على جامعات خاصة وأهلية في مختلف أنحاء البلاد.

ولفت إلى أن مجلس الجامعات الخاصة قرر وقف قيد هؤلاء الطلاب، بعدما أظهرت عمليات الاستعلام من الجهات المختصة في الدول الصادرة عنها الشهادات عدم صحتها.

النيابة العامة تحقق

وبشأن مصير الطلاب، أكد المصدر أن الأمر يتوقف على نتائج تحقيقات النيابة العامة، بعدما أحيل الملف بالكامل إليها لاتخاذ الإجراءات القانونية، كاشفا عن ضبط مدير مكتب يشتبه في تورطه في تسهيل إجراءات تقديم الطلاب باستخدام الشهادات المزورة، والوقوف وراء الحالات المكتشفة.

وأشار إلى أن المخالفات ظهرت خلال مراجعة أمانة مجلس الجامعات الخاصة للمستندات المقدمة من الطلاب، عقب انتظام الدراسة واستكمال إجراءات التسجيل، قبل أن تتسع عمليات الفحص لتشمل شهادات المعادلة الصادرة عن دول عربية وأجنبية.

وعلى وقع هذه الأزمة، وجه وزير التعليم العالي المصري، عبد العزيز قنصوة، بفحص جميع ملفات الطلاب الحاصلين على شهادات المعادلة في مصر، ومراجعتها خلال السنوات السابقة، للتأكد من سلامة المستندات وصحة المؤهلات التي استند إليها قبولهم بالجامعات.

وشددت الوزارة على أنها لن تقبل التحاق أي طالب ثبت تقديمه شهادة دراسية مزورة، مؤكدة أن هؤلاء الطلاب لن يكون لهم مكان في أي جامعة مصرية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

تدقيق واسع

من جانبه، كشف الخبير التعليمي والمتخصص في شؤون التعليم، رفعت فياض، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الطلاب الـ500 استخدموا شهادات ثانوية عامة مزورة بمجاميع مرتفعة، بزعم صدورها عن إحدى الدول العربية، للالتحاق بكليات القمة في الجامعات الخاصة والأهلية، رغم حصولهم على مجاميع متدنية في الثانوية العامة المصرية.

وقال فياض إن عمليات الفحص كشفت أن الطلاب لم يغادروا مصر للحصول على تلك الشهادات، وإنما جرى تزويرها بالكامل داخل البلاد عبر مكتب سمسرة في منطقة الدقي، ألقي القبض على القائمين عليه، ويخضعون للتحقيق حاليا.

وأوضح أن مجلس الجامعات الخاصة تأكد من التزوير بعد مخاطبة المستشار الثقافي المصري في إحدى الدول، والحصول على نسخة من نتائج الثانوية العامة فيها، إذ لم يجد أي اسم من أسماء الطلاب محل الاشتباه ضمن قوائم الناجحين، بينما أظهرت مراجعة نتائج الثانوية العامة المصرية وجود أسمائهم بمجاميع تتراوح بين 52 و60 بالمئة.

وأضاف أن الطلاب لجأوا إلى تزوير شهادات بمجاميع مرتفعة للالتفاف على شروط القبول والالتحاق بتخصصات لا تسمح لهم مجاميعهم الحقيقية بدخولها، وفي مقدمتها الطب والتخصصات الطبية والهندسة والحاسبات، مستفيدين من أن التقديم للجامعات الخاصة والأهلية يتم مباشرة، وليس من خلال مكتب التنسيق المخصص للجامعات الحكومية والمعاهد العليا الخاصة.

فحص المقبولين

وبشأن الإجراءات المتخذة، أكد فياض وقف قيد جميع الطلاب الذين ثبت تزوير شهاداتهم، وعدم السماح باستمرارهم في الكليات التي التحقوا بها، مشيرا إلى أنهم يواجهون أيضا اتهامات بتزوير مستندات رسمية، وأن تحديد مصيرهم القانوني يظل مرهونا بإجراءات التحقيق والمحاكمة.

وكشف أن مجلس الجامعات الخاصة بدأ مراجعة ملفات الطلاب الذين التحقوا بالجامعات الخاصة والأهلية خلال السنوات السابقة، بعد ورود معلومات خلال التحقيقات عن وجود حالات أخرى تعود إلى العامين الماضيين، من بينها طلاب وصلوا بالفعل إلى الفرقتين الثانية والثالثة.

وأشار إلى أن المجلس يوسع عمليات التدقيق لتشمل جميع الطلاب الحاصلين على شهادات عربية، سواء كانت موثقة وسليمة أو تستدعي مزيدا من التحقق، تحسبا لاكتشاف حالات تزوير إضافية.

وأكد أن جميع عمليات التزوير تمت داخل مصر من خلال مكتب السمسرة نفسه، مقابل مبالغ مالية بلغت مئات الآلاف من الجنيهات لكل حالة، بإجمالي عدة ملايين من الجنيهات دفعها الطلاب مقابل الحصول على شهادات تتيح لهم الالتحاق بكليات لا تؤهلهم مجاميعهم الحقيقية لدخولها.