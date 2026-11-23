ودفع الكشف عن مؤهل القائم على عملية الترميم والاستعدال، إذ اتضح أنه حاصل على دبلوم فني صناعي، نقابة المهندسين المصرية إلى التحذير من ترميم المباني المائلة وتدعيمها من دون إشراف متخصص.

كما أكدت نقابة المهندسين ضرورة إخضاع هذه الأعمال لتقييم هندسي يضمن سلامة العقارات والسكان، مشددة على أن سلامة المواطنين تمثل أولوية لا يجوز التهاون بشأنها.

ووجهت النقابة انتقادات مباشرة إلى المسؤول عن عملية الاستعدال، قائلة إن بيانها جاء بعد "تصريحات أدلى بها صاحب المحاولة لوسائل الإعلام، رغم أنه ليس مهندسا أو متخصصا، ولا يحمل ترخيصا لممارسة الأعمال الهندسية".

دراسات فنية وهندسية

قال نقيب المهندسين المصريين، المهندس محمد عبد الغني، إن استعدال المباني المائلة والتعامل معها يعدان من الأعمال الهندسية الخطرة، ويحتاجان إلى دراسات فنية دقيقة، بالإضافة إلى تقييم شامل للحالة الإنشائية للمبنى.

وأشار النقيب إلى أن مهندسين حاصلين على تراخيص يتولون هذه التقييمات والدراسات، كما أن عملهم لا يكون فرديا، بل يخضع لإشراف هندسي كامل، وفق قواعد فنية تنظم ممارسة المهنة.

وأوضح أن التدخل غير المدروس في هيكل المبنى قد يعرض حياة سكانه والمارة بجواره للخطر، إذ إن تحديد مدى سلامة المبنى إنشائيا، وما إذا كان صالحا لمعالجة الميل أو تعديله، من الأمور الفنية البحتة.

وحذر نقيب المهندسين المصريين من إخضاع عمليات تعديل الهياكل الإنشائية للمباني للاجتهادات الشخصية، أو تنفيذها بمبادرات من أشخاص غير متخصصين.

عملية ترميم غير متخصصة

وعلق الدكتور المهندس الاستشاري ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الهندسية، ياسر عاصم، على تصريحات علي عبد الله، الذي تولى عملية إعادة المبنى المائل إلى وضعه المستقيم.

وقال، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن ما تحدث عنه عبد الله بشأن "أسلوب الزحف" ليس علميا، رغم أنه نفذ عملية الاستعدال بطريقة مثيرة للإعجاب، لكن هناك عوامل يراعيها المهندسون دون غيرهم.

وشدد على أن هذه المنظومة تحتاج إلى مجموعة من المتخصصين، تضم استشاريي ميكانيكا التربة والأساسات، ومعامل الجامعات ومراكز البحوث، إلى جانب أساتذة الهندسة الإنشائية والخرسانات.

ولفت عاصم إلى أن تصريحات عبد الله تكشف أنه ليس مهندسا، وأن رحلته العملية تتلخص في العمل بمجال المقاولات والتنفيذ، إلى جانب حصوله على دورات تدريبية في الرسم الهندسي باستخدام برنامج "أوتوكاد" من مراكز تدريب، وليس من جامعات.

وأضاف: "على الرغم من أهمية الخبرة الميدانية في مجال العمارة، فإن دراسة الهندسة والاعتماد القانوني شرطان لا يمكن التنازل عنهما، فهما ضمان ليس للجودة فحسب، وإنما أيضا لحماية المباني والمواطنين وتأمينهم".

وفي الوقت نفسه، أكد أنه لا يمكن إنكار مهارة المشرف الفني المصري عندما يكتسب خبرة تمتد إلى 20 عاما في المواقع، وينجح في تنفيذ عملية تفريغ التربة تحت إشراف ومتابعة هندسية، فهو جهد يستحق الإشادة.

لكنه عاد وأكد أن مجال الهندسة لا يتضمن ما يسمى "أسلوب الزحف"، الذي تحدث عنه عبد الله، فكلمة الزحف "Creep" تعني تشوه الخرسانة أو التربة تحت الأحمال المستمرة على مدار سنوات، وليست طريقة لاستعدال المباني.

خطورة الترويج للارتجال

حذر المهندس ياسر عاصم مما سماه "خطورة الترويج للارتجال"، موضحا أن من الخطأ والخطر الاحتفاء بفكرة أن شخصا يحمل مؤهلا متوسطا استطاع تحقيق معجزة باستخدام "الفأس والمقطف"، حسب وصفه.

وقال إن المعلومات المتداولة أغفلت توضيح أن لجنة هندسية من جامعة المنصورة تعاين المبنى، وأنه يحتاج إلى تدعيمات إنشائية، وأن قرار إزالته ما يزال قيد النزاع القضائي. فعندما يتعلق الأمر بالأمن والسلامة وحياة الإنسان، توجد قوانين وأكواد مصرية ودولية عدة تنظم المهنة.

وتابع: "أعلن علي عبد الله أن أكثر من 4500 شخص تواصلوا معه لحل مشكلات مبانيهم، وهو ما يعد تشجيعا على المغامرة بأرواح السكان في عمارات ومبان مائلة، تحت وهم المهارة والفهلوة والأسرار الخفية".