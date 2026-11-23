ونشرت سايروس (33 عاما) صورا من حفل زفافها عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيها برفقة موراندو (28 عاما)، وهما يتعانقان أمام خلفية بيضاء تتوسطها نخلة، فيما أظهرت صور أخرى تبادلهما القبلات وسط ممر مزين بالورود البيضاء.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، ارتدت سايروس فستانا حريريا طويل الأكمام من تصميم أنتوني فاكاريلو لدار "سان لوران" الفرنسية، تميز بظهر مكشوف، مع حذاء أبيض بكعب منخفض، بينما زينت شعرها بالزهور.

أما موراندو، فظهر ببدلة توكسيدو من الدار نفسها، مع نظارة شمسية داكنة.

وترتبط سايروس وموراندو بعلاقة منذ عام 2021، بعدما التقيا للمرة الأولى في موعد تعارف، بحسب ما كشفته المغنية في مقابلة مع مجلة "فوغ" عام 2023.

وكان موراندو قد كشف في مقابلة مع مجلة "وندرلاند" أنه تقدم لخطبة سايروس خلال رحلة جمعتهما إلى اليابان أواخر العام الماضي.