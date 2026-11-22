وفي تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، أوضح عبد الحميد أن عودته مرهونة بإنهاء ارتباطات عملية في كندا وعدد من الدول الأوروبية والعربية، رافضا التشكيك في وطنيته أو ربط غيابه عن مصر بانتماءات سياسية.

وجاء حديثه عقب تداول شائعة عن وجوده في القاهرة، بعدما نشر أحد أصدقائه صورة تجمعهما على فيسبوك في سبتمبر الماضي، وهو ما أثار تعليقات وتكهنات بشأن عودته وعلاقته بتيارات وتنظيمات سياسية.

"رب ضارة نافعة"

ورغم ما صاحب الشائعة من إساءات، قال عبد الحميد إن ردود الفعل كشفت له حجم محبة جمهوره المصري وترحيبه بعودته.

وأضاف: "رب ضارة نافعة.. الشائعة كشفت لي حجم الحب والاحترام الذي يكنه لي جمهوري الحبيب، الذي طالما احترمته حتى في انتقائي لأعمالي السينمائية الموجهة إليه".

وأكد تمسكه بانتمائه إلى مصر ودعمه لمؤسساتها وجيشها، معربا عن مساندته للقيادة السياسية في مواجهة التحديات الراهنة.

وقال: "قلبي مع القيادة السياسية في ظل هذه التحديات وحجم المسؤوليات"، مبديا استعداده للمساهمة في مواجهة تلك التحديات إذا طلب منه ذلك.

توضيح بشأن إقامته في إسطنبول

وعن الفترة التي أمضاها في إسطنبول، أوضح عبد الحميد أنها ارتبطت بعمل إعلامي في إحدى القنوات، في إطار تخصصه الفني والثقافي، من خلال برنامج يهتم بإبراز الرموز المصرية والعربية.

وأكد أن البرنامج لم تكن له صلة بأي نشاط أو توجه سياسي، وأنه لم ينتم في أي مرحلة إلى حزب أو تنظيم.

وأضاف أنه لم يستخدم شعبيته للترويج لأفكار سياسية أو عقائدية، احتراما لتنوع آراء جمهوره، ولم يتخذ من عمله أو حضوره الإعلامي منبرا للهجوم على بلاده.

مطالبة بمواجهة الشائعات

وتطرق عبد الحميد إلى الهجوم الذي يتعرض له على بعض منصات التواصل الاجتماعي، قائلا إن طبيعته تثير لديه تساؤلات بشأن الجهات التي تقف وراءه وأهدافها، مع تأكيده أنه لا يمتلك معلومات محددة عن مصادر تمويله أو الأطراف المحركة له.

وطالب السلطات المصرية بالتحرك لمواجهة حملات الإساءة والشائعات التي تستهدف تشويه الرموز الفنية.