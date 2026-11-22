وكانت داف غوردون ترتدي الخاتم، الذي يتوسطه حجر ألماس منفرد، عندما اصطدمت السفينة بجبل جليدي خلال رحلتها الأولى من ساوثهامبتون إلى نيويورك في أبريل 1912.

ويُعد الخاتم القطعة الوحيدة ذات القيمة من مجوهراتها التي نجت من الكارثة التي أودت بحياة نحو 1500 شخص. وأطلقت عليه العائلة لاحقا اسم "خاتم تايتانيك"، وسط اعتقاد بأنه كان خاتم خطوبتها.

وانتقل الخاتم لاحقا إلى حفيدها جون، إيرل هالزبري الثالث، وظل محفوظا لدى العائلة بعد وفاته، قبل أن تعرضه للبيع دار "هنري ألدريدج آند سون" للمزادات.

وتكتسب قصة الخاتم أهمية إضافية بالنظر إلى الجدل الذي أحاط بنجاة داف غوردون وزوجها كوزمو من الحادثة.

ولم يقتصر المزاد على الخاتم، إذ بيعت تذكرة تتيح مشاهدة مغادرة تايتانيك من ميناء ساوثهامبتون مقابل نحو 52 ألف دولار.

وتعود التذكرة إلى 10 أبريل 1912، وكانت مخصصة للسماح لوالدة أحد ركاب الدرجة الثانية بمشاهدة السفينة قبل إبحارها. وحمل ظهرها ملاحظة تشير إلى السيدة إليزا ديبدن وشقيقتيها، وهي والدة ويليام ديبدن، البالغ من العمر 18 عاما، الذي قضى في الكارثة.

كما بيعت بطاقة بريدية كتبها جاك فيليبس، كبير مشغلي الاتصالات اللاسلكية على متن السفينة، مقابل نحو 42 ألف دولار. وكان فيليبس قد أرسلها إلى شقيقته في 6 أبريل 1912، قبل أيام من الكارثة، وتضمنت صورة للسفينة في ميناء ساوثهامبتون.

واشتهر فيليبس بدوره خلال غرق تايتانيك، إذ واصل إرسال نداءات الاستغاثة عبر جهاز الاتصال اللاسلكي إلى السفن القريبة طلبا للمساعدة في إنقاذ الركاب.