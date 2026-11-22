وبدأت هيئة مكافحة الإرهاب تحقيقا بعد تلقي معلومات من وكالة أجنبية بشأن مستخدم لتطبيق "تلغرام" هدد بتنفيذ عملية إطلاق نار جماعي، وفق ما أوردته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، الأحد.

وتتبعت الشرطة الحساب الإلكتروني، لتتوصل إلى المراهق، الذي يُشتبه في أنه بحث عن حوادث إطلاق النار في المدارس، وسعى إلى شراء أسلحة نارية ومعدات عسكرية، كما وضع في اعتباره تصوير الهجوم ونشره على الإنترنت.

وكان الصبي قد اشترى أيضا سكينا يبلغ طولها 35 سنتيمترا.

وأفاد المراهق الشرطة بأنه كان يريد معاقبة مجموعة تضم ما بين 10 و15 قاصرا، قال إنهم كانوا يسيئون معاملته بصورة متكررة ويعتدون عليه جسديا.

وأكدت السلطات عدم وجود أي مؤشرات على تطرف أيديولوجي أو دوافع إرهابية وراء المخطط، ووصفت القضية بأنها تصعيد نحو عنف مستهدف بدافع الانتقام.