وبحسب تحليلات حديثة لمؤسسة "غراندوورك كولابوريتف"، نشرتها "بي بي سي"، فإن هذه الخصومات قد تنطوي على ممارسات مضللة تجعلك تدفع أموالا إضافية.

فكثير من التخفيضات المعلنة عبر الإنترنت لا توفر وفورات حقيقية، بل إن أسعار بعض المنتجات ترتفع خلال موسم العروض.

وتشير البيانات إلى أن نحو 30 بالمئة من 350 عرضا راجعتها على "أمازون" خلال عامي 2024 و2025 لم تقدم أي توفير حقيقي.

والأكثر إثارة للقلق أن نحو 10 بالمئة من العروض كانت أسعارها أعلى من مستوياتها خلال الشهر السابق.

لذلك، يقدم الخبراء 5 طرق لاكتشاف عروض الجمعة السوداء الوهمية، وهي:

1- استخدام أدوات تتبع الأسعار

تساعد أدوات مجانية مثل "كيبا" و"كاميل كاميل كاميل" على معرفة تاريخ أسعار المنتجات المعروضة، ومقارنة السعر الحالي بمستوياته خلال الفترة السابقة للجمعة السوداء.

وتتيح هذه الأدوات للمستهلك إدخال رابط المنتج أو اسمه، لمعرفة ما إذا كان الخصم المعلن حقيقيا أم مجرد تخفيض وهمي لسعر مرتفع.

2- الابتعاد عن التصفح العشوائي

تعرض المتاجر الكبرى آلاف العروض والخصومات، وهو ما يجعل التحقق منها جميعا أمرا صعبا، وقد يدفع المستهلك إلى اتخاذ قرارات شراء متسرعة.

وفي هذه الحالة، ينصح الخبراء بالاستعانة بمصادر متخصصة مثل "واير كاتر"، التابعة لصحيفة "نيويورك تايمز"، ومؤسسة "كونسومر ريبورتس"، التي تفحص العروض وتحدد الخصومات الجديرة بالاهتمام.

3- التركيز على المشتريات الكبيرة

لا يحتاج المستهلك إلى قضاء ساعات طويلة للتحقق من أسعار جميع المنتجات، ولذلك من الأفضل تخصيص الوقت والجهد للمشتريات المتوسطة والكبيرة.

أما فيما يتعلق بالمنتجات الرخيصة، التي لا تتجاوز المخاطرة في شرائها بضعة دولارات، فيمكن التعامل معها بمرونة أكبر، وفقا للميزانية والأولويات الشخصية.

4- استخدام شبكة خاصة "في بي إن"

بسبب التسعير الشخصي، الذي يعتمد على بيانات المستهلك وسلوكه، قد تختلف الأسعار المعروضة، وهو ما يجعل التأكد من الحصول على السعر العادل أمرا صعبا.

لذلك، يمكن للمشتري تجربة متصفح مختلف أو تغيير الجهاز المستخدم أو تشغيل شبكة افتراضية خاصة "في بي إن" ، بل وحتى مقارنة الأسعار عبر هاتف أحد الأصدقاء.

5- تقديم شكاوى ضد المحتالين

ينصح الخبراء بتقديم شكاوى رسمية إلى الجهات الرقابية المختصة ضد أصحاب العروض الوهمية، عند اكتشاف خصومات لا تعكس تخفيضات حقيقية.

وتنص القوانين الأميركية عموما على عدم جواز الإعلان عن خصم غير حقيقي، بينما تشترط قواعد الاتحاد الأوروبي أن يكون سعر التخفيض أقل من أدنى سعر للمنتج خلال آخر 30 يوما.

وبحسب الخبراء، فإن مواجهة هذه الممارسات تتطلب تعاون المتسوقين والمستهلكين، والتحدث عن تجاربهم، لمساعدة الجهات التنظيمية على محاسبة المخالفين ومراقبة السوق.