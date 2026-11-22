ونشرت تالولا، البالغة 32 عاما، الصورة عبر حسابها على إنستغرام، السبت، وظهرت فيها إلى جانب والدها، نجم سلسلة أفلام "داي هارد"، وهما يمسكان بأيدي بعضهما على أرجوحة في شرفة تحيط بها الأشجار والنباتات.

واكتفت تالولا بالتعليق على الصورة برمزين تعبيريين، بينما عبّر متابعون عن محبتهم للممثل، وكتب أحدهم: "عانقوه نيابة عنا"، فيما علق آخر: "نحبه كثيرا".

وتأتي الصورة بعد أشهر من زواج تالولا بالموسيقي جاستن آسي، في حفل خاص أقيم بمدينة صن فالي في ولاية أيداهو الأميركية، في 8 أغسطس الماضي، بحضور والدها.

وأظهرت صور نشرتها مجلة "فوغ" بروس وهو يبتسم إلى جانب ابنته خلال الحفل، واضعا ذراعه حولها، بينما أمسك زوجها بيده الأخرى.

ويواصل بروس ويليس التعايش مع الخرف الجبهي الصدغي، وهو مرض عصبي تدريجي يؤثر في وظائف الدماغ، وقد ينعكس على اللغة والسلوك والحركة.

وأعلنت عائلة الممثل في مارس 2022 إصابته بالحبسة الكلامية، وهي حالة تؤثر في القدرة على التواصل، مؤكدة ابتعاده عن التمثيل. وفي فبراير 2023، كشفت العائلة أن التشخيص الطبي لحالته هو الخرف الجبهي الصدغي.

وقالت العائلة في بيان آنذاك: "على الرغم من أن الأمر مؤلم، فإننا نشعر بالارتياح لأننا حصلنا أخيرا على تشخيص واضح".

وسبق لتالولا، أصغر بنات بروس ويليس الثلاث من زوجته السابقة ديمي مور، أن تحدثت عن تعاملها مع حالة والدها، مشيرة في مقابلة مع مجلة "بيبول" في أغسطس 2024 إلى أن وضعه لم يشهد تغييرا مقارنة بآخر تحديث قدمته العائلة، وهو ما اعتبرته أمرا إيجابيا.

من جهتها، تحدثت زوجته إيما هيمينغ ويليس عن ظروف رعايته، مؤكدة خلال ظهورها في برنامج "توداي" في مايو 2026 أن زوجها يحظى بالدعم والمحبة، وأن العائلة تبذل ما في وسعها للتعامل مع الوضع.

وكانت إيما قد كشفت في مقابلة مع مجلة "بيبول" في سبتمبر 2025 أن العائلة قررت نقل بروس إلى منزل منفصل قريب من منزل الأسرة، لتوفير رعاية على مدار الساعة، موضحة أن هذا الترتيب يوفر له بيئة هادئة، ويسمح لابنتيهما مابل وإيفلين بمواصلة حياتهما اليومية بصورة أكثر اعتيادية، مع الاستمرار في قضاء الوقت مع والدهما.

ما الخرف الجبهي الصدغي؟

يشمل الخرف الجبهي الصدغي مجموعة من الاضطرابات التي تصيب الفصين الجبهي والصدغي من الدماغ. وتختلف الأعراض من شخص إلى آخر، وقد تظهر في صورة صعوبات في الكلام وفهم اللغة، أو تغيّرات في السلوك والشخصية، أو مشكلات في الحركة.