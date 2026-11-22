وأفاد المعهد الوطني للأرصاد الجوية البرازيلي بأن الأمطار والرياح التي بلغت سرعتها 114 كيلومترا في الساعة، بدأت تهب بقوة على البلدة منذ وقت مبكر من صباح الجمعة.

وأوضحت قوات الدفاع المدني بالولاية أن الظروف الجوية القاسية نجمت عن "الخلية العملاقة"، وهي نوع نادر من العواصف الرعدية التي تغذيها تيارات هوائية صاعدة دوارة طويلة الأمد.

وأظهرت لقطات جوية دمارا واسعا في أنحاء البلدة، شمل عوارض ملتوية ومنحنية وبلاطا انتزع من كنيسة.

وأشار الدفاع المدني البرازيلي إلى تعرض ما لا يقل عن 5 آلاف منزل لأضرار جراء العاصفة، فيما أكد نائب حاكم الولاية غابرييل سوزا أن التحقيق جار في وفاة رابعة.

وروت ماريليا أمارال فيريرا، صاحبة أحد المتاجر، لحظة مرور العاصفة قائلة: "رأيت شيئا يدور بقوة، على حد ما استطعت رؤيته. وعندما خرجت، رأيت كل شيء. كان كل شيء محطما ومدمرا. كان المشهد مروعا، فيما كان الناس يستغيثون طلبا للمساعدة".

ومن بين المتضررين، فقد فيليبي رودريغيز ليما (35 عاما) وشريكته منزلهما بالكامل.

وقال: "إنه أمر محزن للغاية. لديك ممتلكات، ثم ينتهي بك الأمر إلى البدء من الصفر. إنه أمر صعب حقا، أليس كذلك؟".

وفي الساعات الأولى من صباح السبت، عمل رجال الإطفاء على إيصال الطعام والماء إلى الحيوانات التي بقيت عالقة في الملجأ البلدي منذ ضربت العاصفة.

وقال رجل الإطفاء لوتشيانو كورجي: "هذه مهمة غير معتادة مقارنة بما نقوم به في العادة. جئنا إلى هنا لإنقاذ أرواح، لكنها ليست أرواحا بشرية، بل أرواح لها 4 أرجل".