وسلّمت وزيرة العلوم والتعليم العالي والشؤون الرقمية الدنماركية، كريستينا إيغلوند، القطعتين إلى وزير السياحة والآثار الأردني عماد حجازين، خلال ندوة متخصصة بعنوان "التراث الأثري والحضاري في الأردن، ومواقع التراث العالمي، وتاريخ الاستيطان البشري المبكر"، نظمها المعهد الدنماركي في عمان، بمشاركة وفد دنماركي ضم باحثين وأكاديميين ورؤساء جامعات.

وعُثر على التمثالين خلال أعمال التنقيب الأثري في موقع شكارة مسيعد، وهي قرية تعود إلى العصر الحجري الحديث، وتقع على بعد نحو 20 كيلومترا شمال مدينة البترا، على الطريق المؤدي إلى وادي عربة.

ويعود تاريخ الموقع إلى مرحلة العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري "ب" (PPNB)، التي تمتد إلى نحو 8000 عام قبل الميلاد، وشهدت تطور المجتمعات الزراعية في المنطقة.

ويتميز الموقع بحالته الأثرية المحفوظة جيدا، إذ لا تزال جدرانه الحجرية وسلالمه قائمة، بما يعكس طبيعة البناء في القرية خلال تلك الحقبة.

وتكتسب القطعتان أهميتهما من كونهما من أقدم الأعمال الفنية المعروفة التي تصور أشخاصا عاشوا في الأردن. وكشفت أعمال التنظيف والمعالجة الدقيقة للتمثال الأكبر عن ملامح الوجه وتفاصيل الجسد، ما أتاح التعرف على الهيئة التي نحتها فنان عاش قبل آلاف السنين.

وقالت إيغلوند إن تاريخ الأردن جزء من تاريخ العالم، وإنه يمثل كنزا يضم شواهد على الحضارة الإنسانية، مشيرة إلى أن البلدين يمتلكان إرثا قويا من التعاون العلمي، وأن علماء آثار دنماركيين وأردنيين عملوا معا على استخراج مكتشفات تعود إلى العصر الحجري القديم.

من جانبه، قال حجازين إن استعادة القطعتين الأثريتين تمثل مناسبة ذات دلالة خاصة للأردن، مضيفا: "نحتفي بالاستعادة الرسمية لقطع أثرية تعود إلى العصر الحجري الحديث إلى موطنها الأصلي".