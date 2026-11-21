وكشف ممداني تفاصيل الإصابة خلال المؤتمر الصحفي، إذ اضطر إلى الجلوس على مقعد مرتفع أثناء حديثه مع الصحفيين.

وقال العمدة الديمقراطي إن المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس بين فريقه والصحفيين انتهت بفوز فريقه بنتيجة 10-5، مضيفا أنه سجل هدفا بعد وقت قصير من دخوله الملعب، لكنه تعرض بعدها لتمزق في وتر أخيل.

وأضاف ممداني: "نسيت أن عمري 35 عاما"، مشيرا إلى أنه لم يجر تمارين الإحماء أو التمدد قبل المباراة، وأنه سيضطر إلى وضع دعامة طبية لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع.

وأوضح أنه يأمل في العودة إلى ممارسة كرة القدم بعد 9 أشهر، علما أن تمزق وتر أخيل من الإصابات الشائعة في كرة القدم، وغالبا ما يتطلب التعافي منه الخضوع لبرنامج من العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

وجاء ظهور ممداني خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه خططا لإغلاق سجن جزيرة رايكرز سيئ السمعة في نيويورك.

ويعرف ممداني بأنه من المشجعين القدامى لنادي أرسنال الإنجليزي، الذي تعرف عليه خلال طفولته في أوغندا بفضل أحد أعمامه.

وفي مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في مايو الماضي، تحدث ممداني عن ارتباطه بالنادي اللندني، مشيرا إلى أن إعجابه به بدأ عندما كان في التاسعة من عمره، وأن وجود اللاعب النيجيري السابق نوانكو كانو ضمن صفوفه عزز شعوره بالانتماء إليه، باعتباره لاعبا ولد في إفريقيا وعاش لاحقا في مكان آخر، تماما مثله.

كما سبق أن ارتدى العمدة المسلم رداء خاصا يحمل شعار أرسنال خلال احتفاله بصلاة عيد الأضحى.