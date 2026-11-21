وأُعدم رينالدو دينيس، البالغ 70 عاما والمدان بقتل تاجر ألماس عام 1996 خلال عملية سطو درت عليه 3,6 مليون دولار، مساء الخميس في سجن تابع للولاية في مدينة هانتسفيل.

واستُخدم في اعدام دينيس عقار "بنتوباربيتال"، وهو العقار نفسه الذي استُخدم في محاولة الإعدام الفاشلة لكريستا بايك بولاية تينيسي في سبتمبر الماضي.

ونجت بايك من الموت وجرى نقلها إلى المستشفى بحالة حرجة، لكنها أُعيدت لاحقا إلى السجن.

وفي حين ينفي مسؤولو السجن حدوث أي سوء في الإجراءات، قال القس جيف هود، المرشد الروحي لدينيس والذي كان حاضرا داخل غرفة الإعدام، لصحفيين عبر منصة زوم الجمعة، إن عملية الإعدام نفذت بطريقة سيئة.

أضاف هود الذي سبق وأن حضر أكثر من 12 عملية إعدام أخرى أن "الأمور خرجت عن مسارها بسرعة كبيرة. فبمجرد البدء، أخذ رينالدو يصرخ ’ساقي، ساقي، ساقي تحترق‘".

وأشار هود إلى أن دينيس كان "بلا شك في حالة من المعاناة الشديدة".

وتابع "قال مرتين: ’الأمر لا يعمل، لا يعمل، إنه لا يسير بالطريقة التي من المفترض أن يسير بها‘، وظل يكرر: ’لا أعتقد أن هذا طبيعي‘".

ولفت هود إلى أن دينيس ظل يتحدث لمدة 4 أو 5 دقائق بعد حقنه بالعقار القاتل، قبل أن يبدأ بإصدار أنين.

وأوضح "في عمليات الإعدام بالحقنة القاتلة التي تُنفذ بشكل صحيح، يفقد الشخص وعيه بسرعة كبيرة. لكن لا يحدث أبدا أن يستغرق الأمر كل هذا الوقت، إلا إذا كانت العملية فاشلة".

من جانبه، وصف مايكل غرازيك، مراسل وكالة أسوشيتد برس الأميركية الذي حضر عملية الإعدام، ما حدث بأنه كان أمرا غير معتاد.

وذكر غرازيك، الذي شهد قرابة 500 عملية إعدام بالحقنة القاتلة، أن إعدام دينيس كان "مختلفا بشكل جذري". وأكد أنه اشتكى من "آلام مبرحة".

وصرحت أماندا هيرنانديز، المتحدثة باسم إدارة العدالة الجنائية في تكساس، بأن عملية الإعدام استغرقت بالإجمال أكثر من ساعة بقليل، وذلك بسبب مواجهة صعوبة في العثور على أوردة مناسبة لحقن عقار "بنتوباربيتال".

ونفت هيرنانديز أي ادعاء بأن عملية الإعدام كانت "فاشلة"، مشيرة إلى أن "الوكالة اتبعت كافة بروتوكولاتها وتم التنفيذ بنجاح".

وتم تنفيذ 39 عملية إعدام في الولايات المتحدة هذا العام، جميعها بالحقنة القاتلة.