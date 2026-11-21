وتضم المسابقة الرسمية 13 فيلما تمثل الأعمال الأولى أو الثانية لمخرجيها، من بينها فيلم "غضب" للمخرج اللبناني رامي قديح، و"فتيات حزينات" للمخرجة المكسيكية فرناندا توفار، و"العالم من قبل" للمخرجة الكورية يون دان-بي، و"القبلان" للمخرج المغربي ياسين ماركو ماروكو، و"بنيمانا" للمخرجة الرواندية ماري كليمونتين دوسابيجامبو، و"الكسوف" للمخرج النمساوي مانويل فيتشر.

وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، وعضوية المخرجة التونسية كوثر بن هنية والمخرج البريطاني أندرو هاي والمخرجة السنغالية راماتا-تولاي سي والممثلة الفرنسية البريطانية إيما ماكي والمخرج الفرنسي جيل لولوش والمنتج المغربي سعيد حميش والممثل الدنمركي كلايس بانغ والممثلة فيكي كريبس من لوكسمبورغ.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم في حفل افتتاح المهرجان الدولي للفيلم في مراكش"في زمن يبدو فيه العالم أكثر انقساما، ونميل فيه إلى الاكتفاء بما نعرفه مسبقا وما نؤمن به، تذكرنا السينما بأن هناك طرقا لا حصر لها للعيش ورؤية العالم. إنها تتيح لنا أن ندخل عالم شخصيات أخرى، ونختبر مشاعر لم نكن نتوقعها، وربما تجعلنا نفهم بعضنا البعض على نحو أفضل".

وأضافت "لهذا نحتاج إلى صناعة الأفلام، ولهذا نحتاج إلى سرد الحكايات.. نحتاج إلى مواصلة الدفاع عن هذه الحرية والاحتفاء بها، حرية الإبداع والتساؤل والتخيل، ورؤية العالم بشكل مختلف".

ويخصص المهرجان الممتد حتى 28 نوفمبر برنامجا لأحدث أعمال صناع الأفلام المغاربة بعنوان "بانوراما السينما المغربية" يضم 5 أفلام، كما يعرض 5 أفلام ضمن برنامج "الجمهور الناشئ والأسرة".

وبجانب عروض السينمائية، يقيم المهرجان سلسلة من الحوارات مع نجوم وصناع أفلام عالميين أمثال الإيطالية مونيكا بيلوتشي والروماني كريستيان مونجيو والكندي زافيه دولان والأميركي رايان جونسون.

كما ينظم المهرجان "ورشات الأطلس" التي تتضمن في هذه الدورة 30 مشروعا وفيلما من 14 دولة، مقسمة إلى 14 مشروعا في مرحلة التطوير، و11 فيلما في مرحلة التصوير أو مرحلة ما بعد الإنتاج، و5 مشاريع بقسم "نظرات على الأطلس" المخصصة للسينما المغربية.

ويكرم المهرجان في هذه الدورة الممثلين الأميركيين جيف غولدبلوم وجون تورتورو، والمغني والممثل المغربي يونس مكري.