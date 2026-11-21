وتشمل التسوية على مستوى البلاد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الغدد الليمفاوية، والذين سيتم تشخيص إصابتهم به في السنوات اللاحقة، ومن تعرضوا للمبيد قبل شهر فبراير الماضي.

وتتراوح التعويضات بين 10 آلاف و165 ألف دولار للمريض الواحد، وذلك بحسب التعرض للمبيد، والعمر عند التشخيص، وشدة المرض.

وتنفي "باير" أن يكون المبيد "راوند أب" مسببا للسرطان، لكنها قالت إن الاتفاقية توفر لها استقرارا ماليا في ظل مواجهتها تكاليف التقاضي المتزايدة، علما أن قرار المحكمة الأميركية يمكن استئنافه.

ووصف تيموثي بوير قاضي محكمة سانت لويس، متوسط التعويضات الفردية بأنه "عادل وكاف"، واعتبر أن الاتفاقية الإجمالية "من بين أكبر التسويات في تاريخ دعاوى الإصابات الشخصية الجماعية".

ويأتي قرار المحكمة بعد حكم أصدرته المحكمة العليا في يونيو الماضي، يقضي بعدم جواز مقاضاة "باير" في محاكم الولايات لعدم تحذيرها من مخاطر الإصابة بالسرطان، وذلك لأن اللوائح الفدرالية لا تشترط مثل هذا التحذير، بينما تُمنع الولايات من فرض متطلبات إضافية على الملصقات.

ويختلف المحامون الممثلون لمرضى السرطان حول التسوية، إذ يقول المؤيدون إنها تضمن التعويض، بينما يرى المنتقدون أن المبالغ المدفوعة ضئيلة للغاية، وأن القيود المفروضة على المطالبات المستقبلية واسعة النطاق.

وكانت شركة "مونسانتو" طرحت مبيد "راوند أب" عام 1974، ثم استحوذت "باير" على "مونسانتو" عام 2018، لتواجه نحو 200 ألف دعوى قضائية متعلقة بالمنتج.

وتشير أصابع الاتهام إلى مادة الغليفوسات التي يحتوي عليها المبيد.

لكن خطر الإصابة بالسرطان الناتج عن التعرض للغليفوسات لا يزال محل جدل، فقد صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية هذا المركب على أنه "مسرطن محتمل" عام 2015، بينما خلصت وكالة حماية البيئة إلى أنه من غير المرجح أن يسبب السرطان عند استخدامه وفقا للتعليمات.

يشار إلى أن "باير" أزالت مادة الغليفوسات من منتجات "راوند أب" الجديدة، المخصصة للاستخدام المنزلي.