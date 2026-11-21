واستند هذا الرقم على مستوى العالم إلى تقديرات الشركة حتى نهاية يوم الخميس، الذي شهد إطلاق لعبة الحركة والمغامرات رسميا.

وقالت "روكستار" في بيان إنها باعت 32.5 مليون نسخة قبل الإطلاق، محققة رقما قياسيا عبر مختلف المنصات.

وقال رئيس الشركة ومؤسسها سام هاوسر في بيان: "نشعر بامتنان بالغ إزاء تفاعل اللاعبين من أنحاء العالم، ولا يسعنا إلا أن نكون أكثر حماسا لمشاركتكم هذه اللحظة".

ويبلغ سعر النسخة العادية من اللعبة نحو 80 دولارا في الولايات المتحدة.

وتضع اللعبة ممارسوها في "فايس سيتي"، وهي نسخة خيالية من مدينة تشبه ميامي الأميركية، لتبدأ مغامرة تجمع بين العنف والفساد والعبثية.

ويمكن للاعبين سرقة البنوك والطائرات، ومصارعة التماسيح، ونشر الفوضى، أو قضاء وقتهم في صيد الأسماك، أو التسوق، أو ممارسة التمارين الرياضية، أو توطيد العلاقات بين الشخصيات الرئيسية في اللعبة.

ويعج هذا العالم المصمم بتفاصيل مذهلة، بشخصيات تحاكي المؤثرين، وأصحاب نظريات المؤامرة، والمجرمين، ونماذج ساخرة من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، مما يفتح الباب أمام مواقف غريبة ومجنونة بدأت تغزو الإنترنت.