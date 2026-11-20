وسط خيام تؤوي عائلات فقدت منازلها وممتلكاتها، يحاول النجيلي أن يصنع لنفسه وأسرته مساحة صغيرة من الفرح، مستعيدا بألحان عوده تفاصيل حياة كانت الموسيقى جزءا من يومياتها، قبل أن تبدد الحرب استقرارها.

العود.. رفيق رحلة النزوح

يقول النجيلي، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الموسيقى لم تعد بالنسبة إليه مجرد هواية، بل أصبحت وسيلة للتخفيف من وطأة النزوح ومواجهة الظروف القاسية التي يعيشها مع أسرته.

ويروي أنه حرص على اصطحاب عوده خلال رحلة النزوح، رغم صعوبة التنقل وما رافقها من فوضى، واضطر إلى جمع أجزائه وترتيبها بعناية حتى يتمكن من حمله معه.

ويستذكر تلك اللحظات قائلا: "لما نزحت، الشي الوحيد اللي كان مهم في حياتي لازم أجيبه معي هو العود".

ويضيف أن العزف يمنحه شعورا بالراحة، ويساعده على تجاوز بعض ما خلفته الحرب من ألم وخوف وفقدان.

ولا تقتصر الموسيقى على لحظات يقضيها النجيلي بمفرده، إذ تتحول خيمته أحيانا إلى ملتقى عائلي، يجتمع فيه أبناؤه وأحفاده حوله للغناء والاستماع إلى ألحانه.

ويقول إن عبد الله وحسان، إلى جانب أطفال العائلة، يشاركونه تلك الجلسات التي تمنحهم فرصة للابتعاد، ولو مؤقتا، عن ضغوط الحياة اليومية في مخيمات النزوح.

وبين أصوات الغناء وأوتار العود، تحاول الأسرة استعادة شيء من أجواء منزلها السابق، في وقت أصبحت فيه أبسط مظاهر الحياة الطبيعية حلما لكثير من النازحين.

وفي قطاع غزة، تحولت الأنشطة الفنية، بما فيها الموسيقى والرسم والمسرح، إلى وسائل للتعبير عن المعاناة والتخفيف من الضغوط النفسية، خصوصا لدى الأطفال والعائلات التي عاشت تجارب النزوح والفقدان.

خسائر تطال المشهد الثقافي في غزة

تأتي قصة النجيلي في ظل خسائر كبيرة لحقت بالقطاع الثقافي والفني في غزة جراء الحرب، سواء على مستوى العاملين في المجال الإبداعي أو المؤسسات والمرافق الثقافية.

ووفقا لبيانات مشتركة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الثقافة بشأن خسائر عام 2024، قتل 118 مبدعا وعاملا في القطاع الثقافي والفني.

وشملت الخسائر 58 عاملا في مجالات الفنون الأدائية والسينما والمسرح، و30 فنانا تشكيليا، و20 كاتبا وأديبا، إلى جانب 10 موسيقيين.

وامتدت الأضرار إلى البنية التحتية الثقافية، مع تدمير عشرات المراكز الثقافية والمكتبات العامة والمتاحف والمسارح، مما حرم العديد من الفنانين من أماكن ممارسة أنشطتهم وأدواتهم الفنية.

وأدت هذه الخسائر إلى تراجع فرص استمرار الأنشطة الثقافية والفنية، التي شكلت على مدى سنوات متنفسا للسكان، ووسيلة للحفاظ على الذاكرة والهوية الفلسطينية.

أمنية تتجاوز حدود الخيمة

ورغم تمسكه بالموسيقى، لا يخفي النجيلي معاناته الصحية، إذ يأمل في السفر خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، في ظل صعوبات تتعلق بحركة السفر عبر المعابر وإجراءات التنسيق وارتفاع التكاليف.

ويختصر أمنيته قائلا: "نفسي أسافر علشان أتعالج".

وبين رغبته في العلاج وتمسكه بعوده، يواصل النجيلي العزف داخل خيمته، محاولا الحفاظ على ما تبقى من تفاصيل حياته السابقة.

وفي ختام حديثه، يوجه رسالة تختزل تطلعاته وتطلعات كثير من النازحين في غزة، قائلا: "إحنا بنحب الحياة.. بدنا نعيش، بدنا نعيش بس، بدناش أكتر من هيك".

وبينما تتواصل معاناة النازحين، يبقى العود بالنسبة إلى النجيلي أكثر من آلة موسيقية، فهو رفيق رحلة النزوح، ووسيلته لاستحضار الذكريات، والتشبث بأمل العودة إلى حياة طبيعية.