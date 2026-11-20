وأكد بيسكوف، أن الحقيبة النووية التي لفتت انتباه الصحفيين خلال الفعاليات التي شارك فيها بوتين أثناء زيارته إلى الصين، ترافق الرئيس الروسي بصورة دائمة، مشددا على أن ظهورها لا يستحق كل هذه الضجة الإعلامية أو تصدر العناوين الرئيسية.

وقال بيسكوف للصحفيين خلال مؤتمر: "يبدو أن الحقيبة النووية تصدرت عناوين الأخبار لدى أولئك الذين يشاهدون الرئيس للمرة الأولى. فالحقيبة النووية ترافقه في رحلاته طوال حياته، ولم تكن يوما سببا في تصدر العناوين. يبدو أن صحفيا قليل الخبرة هو من وضع هذا العنوان"، حسبما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وأظهرت مقاطع فيديو ضابطا في البحرية الروسية يحمل الحقيبة السوداء ضمن الوفد المرافق لبوتين، خلال مشاركته في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وفي المقطع، اقترب الإعلامي الروسي يفغيني بوبوف من الضابط وسأله: "هل هذه هي الحقيبة النووية؟"، فأجابه: "نعم، هي بعينها".

وتعد "تشيغيت" جزءا من منظومة القيادة والسيطرة النووية الروسية، وتتيح للرئيس التواصل مع القيادة العسكرية بشأن إصدار أوامر استخدام الأسلحة النووية.

وترافق الحقيبة الرئيس الروسي في تنقلاته الداخلية والخارجية، ضمن الإجراءات الأمنية والعسكرية المرتبطة بمهامه.