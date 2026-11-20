ووافق الجنود، المنتمون إلى كتيبة المهندسين التاسعة في قاعدة فورت ستيوارت، على تمديد خدمتهم لفترات تتراوح بين عامين و6 أعوام، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز"، نقل عن الجيش.

وكان العرض متاحا أمام 130 جنديا مؤهلا، واختار نحو ثلثهم الاستفادة من الإجازة المرتبطة بصدور اللعبة الخميس 19 نوفمبر.

وجاءت الإجازة إضافة إلى حوافز تجديد الخدمة المعتادة، التي قد تشمل مكافآت مالية وفرصا مهنية، بحسب أهلية كل جندي. وحصل أحد المستفيدين من العرض على مكافآت تجاوزت 60 ألف دولار، إلى جانب أيام الراحة الأربعة.

وقالت المتحدثة باسم فرقة المشاة الثالثة، أنجل تومكو، إن الوحدة تسعى إلى الاحتفاظ بأفضل الكفاءات، مشيدة بابتكار المستشار المهني هذا الحافز المرتبط بإطلاق اللعبة الشهيرة.

وتأتي المبادرة في ظل جهود الجيش الأميركي لاستقطاب الأفراد والاحتفاظ بالعسكريين ذوي الخبرة، مع استمرار صعوبة الاحتفاظ بالكفاءات في بعض التخصصات، وفق الشبكة.

وتعد "GTA 6"، التي طورتها شركة "روكستار غيمز"، أحدث إصدارات سلسلة ألعاب تدور في عالم مفتوح. وتجري أحداثها في ولاية "ليونيدا" الخيالية المستوحاة من فلوريدا، وتشمل مدينة "فايس سيتي" المستوحاة من ميامي.

ويأتي الإصدار الجديد بعد الجزء الخامس الذي صدر عام 2013، ما جعل إطلاقه حدثا ينتظره جمهور السلسلة منذ نحو 13 عاما.