وكشف الادعاء الفيدرالي، الخميس، عن توجيه اتهامات إلى 14 شخصا على خلفية سرقة شحنات تجارية من القطارات.

وجاءت لائحة الاتهام، التي تتضمن 17 بندا، بعد تحقيق استمر أكثر من عام بشأن شبكة يشتبه في تنفيذها عمليات سطو منظمة على القطارات.

وبحسب المدعين، اعتمد أفراد الشبكة على تعطيل قطارات الشحن واقتحامها، ثم نقل البضائع المسروقة إلى مستودعات ومنازل تستخدم لإخفائها، قبل إعادة بيعها في السوق السوداء.

سرقة بضائع بقيمة 22.5 مليون دولار

وفقا للادعاء، سرقت المجموعة بضائع تتجاوز قيمتها 22.5 مليون دولار من 36 قطار شحن على الأقل في مناطق مختلفة من جنوب ولاية كاليفورنيا، خلال الفترة الممتدة من فبراير 2024 إلى أغسطس 2026.

وشملت المسروقات أحذية رياضية من علامتي "نايكي" و"هوكا"، وأدوات ومعدات من شركة "ميلووكي"، إضافة إلى أجهزة إلكترونية من علامة "جيه بي إل".

ويشتبه المحققون في أن ناثان أنجل، البالغ من العمر 21 عاما، كان يقود المجموعة، وفقما ذكرت شبكة "أي بي سي نيوز".

ووفقا للمدعين، شملت لائحة الاتهام والد أنجل واثنين من أعمامه أو أخواله، إلى جانب متهمين آخرين.

كيف كانت العصابة توقف القطارات وتسرق حمولتها؟

تقول لائحة الاتهام نقلا عن محققين، إن العصابة كانت تستهدف قطارات الشحن التي تحمل بضائع مرتفعة القيمة، وتعمل على إجبارها على التوقف فوق السكك الحديدية عن طريق قطع خراطيم الهواء المتصلة بأنظمة الفرامل.

وضمّن المدعون لائحة الاتهام صورا فوتوغرافية ولقطات ثابتة يظهر فيها بعض المتهمين، أثناء اقتحام القطارات أو الصعود إليها.

كما احتوت على صور يُزعم أن بعض المتهمين التقطوها بأنفسهم، وتظهر صناديق مليئة بالبضائع وأكواما من الأموال النقدية.

وكانت العصابة تعطّل القطارات في مواقع محددة مسبقا على امتداد خطوط السكك الحديدية.

وبعد توقف القطار، يتولى بعض أفراد الشبكة تحميل البضائع المسروقة في شاحنات ومركبات نقل صغيرة، قبل نقلها إلى مواقع تستخدم لإخفاء المسروقات وتخزينها.

بيع آلاف الأحذية المسروقة وتحويل الأموال

لم تقتصر أنشطة المجموعة المزعومة على سرقة البضائع، بل شملت أيضا تنظيم عمليات بيعها وتحصيل الأموال الناتجة عنها.

ووجه الادعاء اتهامات إلى عدد من أفراد الشبكة بالمساعدة في تسويق المسروقات وبيعها، مقابل تلقي مبالغ نقدية أو تحويلات مصرفية.

وأوضح المدعون أن أعمار المتهمين الـ14 تتراوح بين 21 و38 عاما، وأنهم جميعا يقيمون في منطقة لوس أنجلوس.

وطبقا للادعاء، تصل العقوبة القصوى لتهمة التآمر إلى السجن خمس سنوات في سجن فيدرالي في حال الإدانة.

أما التهمة المتعلقة بارتكاب أعمال عنف ضد عربات السكك الحديدية، فقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.