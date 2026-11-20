وقال ترامب لمراسلة شبكة "فوكس نيوز"، إن رحلة "آير فورس وان" التي انتهت بالهبوط في قاعدة "أندروز" الجوية، أطول رحلة متواصلة في تاريخ هذه الطائرة الرئاسية.

وذكر ترامب أنه يعتزم مناقشة تفاصيل الرحلة خلال مؤتمره الصحفي المقرر عقده ظهر الجمعة.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن الطائرة نفذت هذه الرحلة دون التزود بالوقود، خلافا لرحلة الذهاب إلى الصين، حيث تضمنت محطة توقف من أجل تعبئة خزانات الطائرة بالوقود.

وطبقا لـ"فوكس نيوز"، فقد أوضح ترامب أن رحلة العودة من الصين استغرقت 15 ساعة دون توقف.

كما أشار ترامب إلى أن وزن الطائرة بعد إضافة كمية كبيرة من الوقود بلغ نحو مليون رطل، أي ما يعادل نحو 454 طنا.

وجمعت مدينة شنجن الصينية، الخميس، الرؤساء الأميركي والروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، في قمة ثلاثية غير مسبوقة، تناولت الأمن الدولي والمخاطر النووية والنزاعات الإقليمية.